Mittlerweile eine Rarität: Hier baut Dresden noch Wohnungen

Dresden - Eines der größten Bauprojekte in der Innenstadt startet nach gut dreijähriger Bauzeit in die Vermietung: Das neue "Quartier Schützengarten" am Bahnhof Mitte bietet 403 Mietwohnungen in sieben Häusern. Es war eines der letzten Projekte, die noch vor Beginn der Baukrise gestartet waren. Seitdem lassen die Unternehmen den Neubau ruhen - mit einer Ausnahme.