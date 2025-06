Neunte Auszeichnung in Sachsen: Dresden hat ein neues Sterne-Restaurant

Das Restaurant "Heiderand" am Ullersdorfer Platz bekommt einen Michelin-Stern. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Die Spezialisten des "Guide Michelin" nahmen das familiengeführte "Heiderand" in Dresden mit einem Stern in ihre Liste auf. Damit gibt es landesweit nun neun mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Lokale.

"Elements" und "Genuss-Atelier", ebenfalls in der sächsischen Landeshauptstadt, behalten ihren Stern - ebenso wie "Frieda", "Stadtpfeiffer" und "Kuultivo" in Leipzig. Auch das "Atelier Sanssouci" in der Villa Sorgenfrei in Radebeul und das "Juwel" im Hotel "Bei Schumann" in Schirgiswalde-Kirschau behaupteten als Hotelrestaurants ihren Stern.

Im "Heiderand" im Osten der Elbestadt kocht Martin Walther in vierter Generation modern und saisonal in den Räumen, in denen seine Ur-Urgroßeltern 1904 ein Café eröffneten.

Später als "Café Heiderand" von seinen Eltern geführt, war es zu DDR-Zeiten unter dem Motto "Tanztee und Bratenbrot" bekannt.