Nach fünf Monaten Umbau im Center: Promis eröffnen die neue Schlemm-Meile in Seidnitz

Dresden - Shoppen & Schlemmen - ab sofort kein Problem im Seidnitz-Center. Nach fünfmonatigen Bauarbeiten wurde am Samstag der neue "Food Court" mit einem großen Straßen- und Center-Fest und jeder Menge Promis eröffnet.

"Mehr als zwei Millionen Euro haben wir in den Aus- und Umbau investiert", verrät Eigentümervertreter Sven Mauer (46) von der West Invest Düsseldorf. Und die ließ sich auch bei der Eröffnungsfeier nicht lumpen.

Bei Hunger oder Durst haben sie jetzt die Wahl. Neben der Bäckerei Bärenhecke und Fleischer Korch laden "Uchi Sushi", "Mr. Bean Asia Shop" und "Subway" ein. "Bis Ende des Jahres kommen noch eine Pizza-Bar und ein Bio-Döner hinzu", so Center-Managerin Tina Schwenke (29).

Für das Eröffnungsfest wurde für 24 Stunden die Enderstraße vorm Center gesperrt. © Petra Hornig

Das Seidnitz-Center ist ab sofort Partner der WIR-Stiftung (Water Is Right), die sich für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt.

WIR-Gründer & Musiker Rolf Stahlhofen holte dafür seine Ex-Bandkollegen von "Söhne Mannheims" nach Dresden, rockte mit Leony (26) und Cassandra Steen (43) die Bühne.

Cocktails für den guten Zweck mixten etwa Magier André Sarrasani (50), MDR-Radiomoderator Silvio Zschage (44), Sängerin Dorit Gäbler (80), Ex-MDR-Ratgeber Peter Escher (69) und Ex-Puhdy Dieter Hertrampf (78).

Andere Promis wie Schauspieler Philipp Richter (42) saßen bei "dm" an der Kasse. Am Ende klingelten mehr als 10.000 Euro in der Spendenkasse. Das setzt Maßstäbe - 2024 feiert das Center 30. Geburtstag!