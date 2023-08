Robotron lebt! Dresdner Unternehmen bringt Ordnung ins Daten-Dickicht

Dresden - Der Name Robotron hat immer noch Klang. Vielen klingt er vor allem nach den klobigen Rechenkisten aus der DDR. Nach Industrie-Geschichte und Ostalgie. Dabei gibt es Robotron auch heute noch - und zwar wie einst mit Firmensitz in Dresden . Nur, dass der heutige, top moderne Betrieb mit dem damaligen nicht allzu viel gemeinsam hat. Ein bisschen aber doch.

Von Beginn an sei damals erkannt worden, "dass Hardware nicht das allein Seligmachende ist", dass es vielmehr auch Software dazu braucht. Darum habe es auch im 1969 gegründeten Kombinat schon einen Fachbereich für Datenbank-Entwicklung gegeben.

Doch: Was machen die "Robotroniker" heute eigentlich?

Dieses Stück Robotron-Hardware überwacht mit seinen Sensoren industrielle Abläufe. © Eric Münch

In dessen Tradition - aber nicht in juristischer Nachfolge - stehe das heutige Unternehmen. 1996 habe man sich daher beim Marken- und Patentamt in München den Namen "Robotron" gesichert. Vielleicht ein Türöffner bei der Anbahnung von Geschäften, aber auch eine gewisse Bürde und Verpflichtung.

Ulf Heinemann sitzt in einem Besprechungszimmer des Firmensitzes an der Stuttgarter Straße, gelegen im Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee. Das Sakko sitzt perfekt, der Ton ist locker.

"Unsere Kernkompetenz heute ist das effiziente Handling von sehr großen Datenmengen", sagt er. Solchen Mengen, wie sie in großen Betrieben, bei Bundesländern, Kommunen und Institutionen anfielen.

Oder bei Energieanbietern - mit deren Datenmanagement macht Robotron etwa zwei Drittel seines Umsatzes. Entweder, indem man gemeinsam mit den Firmen (wie überhaupt bei allen Kunden) die passende Software gemeinsam entwickele. Oder, indem man gleich den Service verkaufe, die Datenflut als Administrator zu bewältigen.

"Mehr als die Hälfte aller fernabgelesenen Zähler in Deutschland laufen inzwischen über ein Robotron-System", verkündet Ulf Heinemann die Marktführerschaft nicht ohne Stolz.