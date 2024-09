Strukturelle Probleme nicht nur bei VW: Treffen der Autobauer gerät zum Krisengipfel

Dresden - Die VW-Krise überschattete das Stelldichein der ostdeutschen Automobilindustrie und der Politik am Mittwoch in Dresden . Tenor: Die Sorgen sind groß, die Probleme noch größer, aber es gibt Lösungsansätze. Eine Grußadresse nach Berlin und Brüssel.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) verwies auf den Reformstau auf Bundesebene und warnte vor einer Deindustrialisierung. © Norbert Neumann

Der Kongress der Autobauerländer Sachsen (VW, BMW, Porsche), Thüringen (Opel) und Brandenburg (Tesla) auf Einladung des Automotive Clusters Ostdeutschland (ACOD) stand passenderweise unter dem Motto "Im Sturm der Transformation".

Was gerade wirtschafts- und energiepolitisch passiere, verunsichere die großen Player und bringe die mittleren und kleineren Unternehmen an ihre Grenzen, sagte die ACOD-Vorstandsvorsitzende und Werkleiterin von BMW in Leipzig, Petra Peterhänsel (58), vor rund 200 Gästen.

Im Autoland Sachsen wirtschaften 780 Unternehmen - Autobauer, Zulieferer, Forschungsinstitute - mit rund 100.000 Beschäftigten (Deutschland: 780 000) und einem Gesamtumsatz von über 20 Mrd. Euro (564 Mrd.).

"Vor uns stehen riesige Herausforderungen", prophezeite Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU), sprach Probleme offensiv an, aber schürte auch die Angst vor einer Deindustrialisierung.