Tourismus in Dresden: Geht es jetzt endlich wieder bergauf?

Dresden - Das Corona-Tal ist durchschritten, die Zahl der Übernachtungen steigt wieder: Am heutigen Donnerstag zogen Dresdens Chef-Touristiker eine positive Bilanz für Dresden und das Elbland. Doch an die Rekordwerte von vor der Pandemie kommt man noch nicht ganz heran.

Der Tourismus hat sich im vergangenen Jahr wieder spürbar erholt. © picture alliance/dpa

4,8 Millionen Übernachtungen und 2,2 Millionen Ankünfte im Jahr 2022 bedeuten ein Plus von 61 respektive 78 Prozent zum Vorjahr. Das ist nicht schwer, war das Jahr 2021 doch noch komplett von der Pandemie vereinnahmt.

Deshalb lag das Augenmerk auch mehr auf dem Jahr 2019. An dessen Rekordwerte näherte man sich in den vergangen 12 Monaten immerhin wieder an. 79 Prozent des Niveaus erreichte man bei den Übernachtungen.



"Die Destination Dresden-Elbland hat die Situation hervorragend gemeistert und ist auch relativ unbeschadet aus ihr hervorgegangen", so Dresdens Kultur-, Wissenschafts- und Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (45).

Schließlich biete man "eine einmalige Kulturlandschaft mit einem kulturellen Erbe, dass man so nirgendwo wiederfindet".