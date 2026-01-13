Vom Bürojob zum eigenen Boss: Zwei junge Dresdner wagen den Schritt

Dresden - Mutig, jung, selbstständig: Zwei junge Dresdner berichten ehrlich, wie machbar der Schritt zum eigenen Unternehmen wirklich ist.

Jakob Kraus (29, l.) und Florian Rütz (27) wollen das Fahrrad-Leasing mit dem "DienstradFinder" vereinfachen. © Louis Michel

Florian Rütz (27) und Jakob Kraus (29) lernten sich vor einigen Jahren während ihres Medieninformatik-Studiums an der DHSN (Duale Hochschule Sachsen) kennen. Seitdem sind sie nicht nur privat, sondern neuerdings auch im Berufsleben unzertrennlich.

Letztes Jahr wagten die beiden einen wichtigen Schritt in ihrem Leben: Sie wurden Gründer.

Ihre Idee? Menschen zum passenden Dienstrad verhelfen. Kurz gesagt: Die meisten Angestellten haben die Möglichkeit, ein Fahrrad über ihren Arbeitgeber zu beziehen.

"Das ist ein Benefit, was vom Arbeitgeber angeboten wird", stellt Jakob klar - also einfach mal beim Chef nachfragen schadet nicht. Dabei entsteht eine monatliche Leasing-Rate, die vom Bruttogehalt abgezogen wird ... und das ist oft günstiger als man denkt.

Mit dem Portal "Dienstrad-Finder.de" wollen Florian und Jakob Menschen den Weg zum neuen Fahrrad erleichtern und individuelle Angebote übersichtlich vergleichen. "Die meisten Leute holen sich ein Fahrrad über dieses Modell, weil es günstiger ist, als es im Laden zu kaufen."

Die Nutzung des Rades ist dabei egal. Ob man damit zur Arbeit fährt, es mit in den Urlaub, oder gar auf eine Mountainbike-Strecke nimmt, ist dabei jedem selbst überlassen.