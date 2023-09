Wenn das Containerdorf kommt: Unternehmer fürchtet um seine Existenz

Einer von ihnen ist Klaus Schumann (71). Der gelernte Maurer ist in Altgorbitz aufgewachsen, betreibt mit seiner Frau hier seit 2006 ein Landhotel mit 25 Mitarbeitern. "Unsere Nachbarn und wir wurden im Vorfeld der Entscheidung über die Baugenehmigung überhaupt nicht angehört", moniert er. "Und das, obwohl wir mit unseren Grundstücken quasi direkt an die betroffene Grünfläche angrenzen."

Die hat das Ziel, die Unterbringung der Geflüchteten sowohl an der Kesselsdorfer als auch an der nahegelegenen Uthmannsdorfer Straße zu verhindern. Schumanns Vorschlag: Die männlichen Flüchtlinge dezentral und über ganz Dresden verteilt unterbringen.

Nimby - not in my backyard. "Nicht in meinem Hinterhof", lautet ein englischer Ausdruck für Menschen, die bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen zwar befürworten, deren Folgen vor der eigenen Haustüre aber nicht mittragen wollen.



Sicherlich haben die Bewohner von Gorbitz mit vielen Klischees zu kämpfen. Was man ihnen jedoch nicht anlasten kann ist, dass sie sich in den vergangenen Jahren unzureichend an der Unterbringung von Asylbewerbern beteiligt hätten.

Im Gegenteil: Seit 2015 hat der Stadtteil Hunderten Geflüchteten ein neues Zuhause geschenkt. Und das, obwohl dort schon vor der Ankunft der Zuwanderer viele benachteiligte Personengruppen und Familien lebten. Dieser und weitere Umstände haben neben zahlreichen Beispielen für eine gelungene Integration auch zu unübersehbaren Spannungen zwischen Einheimischen, Zugezogenen und der Polizei geführt.

Die Bewohner in Dresdens Westen haben deshalb einen Punkt, wenn sie eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten über das gesamte Stadtgebiet fordern. Jeder soll seinen Beitrag leisten. Damit meinen sie explizit auch bessergestellte Gegenden wie Striesen, Blasewitz oder Teile der Neustadt. Sehen wir also bald eine Containersiedlung im Alaunpark? Die ist laut der jüngsten Pläne des Rathauses nicht vorgesehen.

Sollte die Migrationspolitik der Bundesregierung allerdings so weiterlaufen wie bisher, könnte auch das irgendwann im Rahmen des Möglichen liegen.