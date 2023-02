Dresdens Sündenfall? Wieso auf der Paradiesstraße angebissene Äpfel stehen

Dresden - Dass ein angebissener Apfel in einem Vorgarten landet, kommt wahrscheinlich gar nicht so selten vor. An der Dresdner Paradiesstraße ist dieser allerdings größer als ein Wasserball, aus Holz und hat noch Gesellschaft von einem unversehrten Exemplar und einem Griebsch.

Ursprünglich als Dorfgasthof Zschertnitz bekannt, wurde das Gebäude 1886 um einen Ballsaal erweitert. Der Name Paradiesgarten war geboren. In Folge entwickelte sich der Standort zu einem beliebten Ausflugsziel und einem der bedeutendsten Ballhäuser der Stadt. Wie so viele andere Häuser in der Stadt wurde auch der Paradiesgarten bei den Bombenangriffen von 1945 erheblich beschädigt und musste schließen. Nach einem Großbrand im Jahr 1977 folgte der Abriss.

1994 entstand an gleicher Stelle ein Einkaufszentrum, das den Namen übernahm. Heute ist in dem Gebäudekomplex, der inzwischen Räcknitz Forum heißt, unter anderem ein NORMA-Markt untergebracht.