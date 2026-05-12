Dresdens Terrassenufer-Hotel räumt Preis ab

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Das Hotel "Am Terrassenufer" in Dresden wurde mit dem GetAway Award ausgezeichnet.

Von Katrin Koch

Dresden - Das Dresdner Hotel "Am Terrassenufer" wurde mit dem erstmals vergebenen GetAway Award ausgezeichnet. Der Preis wurde 2026 als gemeinsames Format der Plattformen Kurzurlaub.de und Kurz-mal-weg.de eingeführt.

Das Hotel "Am Terrassenufer" in Dresden ist eines von deutschlandweit 70 Häusern, das aus 4000 Partnerhotels ausgewählt wurde.
Das Hotel "Am Terrassenufer" in Dresden ist eines von deutschlandweit 70 Häusern, das aus 4000 Partnerhotels ausgewählt wurde.  © Steffen Füssel

Aus deren rund 4000 Partnerhotels wurden deutschlandweit 70 Häuser ausgewählt, die mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis, Gästebewertungen und Arrangements überzeugen.

Das 1964 eröffnete Hochhaus-Hotel (195 Zimmer) gehört dazu.

"Die Auszeichnung ist für uns eine große Anerkennung und zugleich Ansporn, unseren Gästen weiterhin höchste Qualität zu bieten", so Hoteldirektor Wolfgang Berkenkamp.

Titelfoto: Steffen Füssel

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