Dresdens Terrassenufer-Hotel räumt Preis ab

Dresden - Das Dresdner Hotel "Am Terrassenufer" wurde mit dem erstmals vergebenen GetAway Award ausgezeichnet. Der Preis wurde 2026 als gemeinsames Format der Plattformen Kurzurlaub.de und Kurz-mal-weg.de eingeführt.

Das Hotel "Am Terrassenufer" in Dresden ist eines von deutschlandweit 70 Häusern, das aus 4000 Partnerhotels ausgewählt wurde. © Steffen Füssel

Aus deren rund 4000 Partnerhotels wurden deutschlandweit 70 Häuser ausgewählt, die mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis, Gästebewertungen und Arrangements überzeugen.

Das 1964 eröffnete Hochhaus-Hotel (195 Zimmer) gehört dazu.