Dresdens Terrassenufer-Hotel räumt Preis ab
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Dresden - Das Dresdner Hotel "Am Terrassenufer" wurde mit dem erstmals vergebenen GetAway Award ausgezeichnet. Der Preis wurde 2026 als gemeinsames Format der Plattformen Kurzurlaub.de und Kurz-mal-weg.de eingeführt.
Aus deren rund 4000 Partnerhotels wurden deutschlandweit 70 Häuser ausgewählt, die mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis, Gästebewertungen und Arrangements überzeugen.
Das 1964 eröffnete Hochhaus-Hotel (195 Zimmer) gehört dazu.
"Die Auszeichnung ist für uns eine große Anerkennung und zugleich Ansporn, unseren Gästen weiterhin höchste Qualität zu bieten", so Hoteldirektor Wolfgang Berkenkamp.
Titelfoto: Steffen Füssel