So viele Flüchtlinge kamen 2026 bisher nach Dresden

Dresden - Neue Zahlen zu Asylbewerbern in Dresden : In den ersten Monaten des Jahres kamen 253 Flüchtlinge in Dresden an, teilt die Stadt auf Anfrage von Stadträtin Daniela Walter (53, AfD) mit. Etwas mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die große Flüchtlingswelle ist vorbei, dennoch erwartet Dresden dieses Jahr rund 1200 Asylbewerber. © Jens Wolf/dpa

Damals wurden Dresden 250 Menschen zugewiesen, im gesamten vorigen Jahr kamen 1160 Flüchtlinge an, darunter 473 Ukrainer, 312 Venezolaner, 69 Syrer und 56 Afghanen.

Auch dieses Jahr (Stichtag 31. März) zählen die Ukraine, Venezuela und Syrien zu den Hauptherkunftsländern.

Die Stadt rechnet für 2026 derzeit mit insgesamt 1200 Flüchtlingen (davon 500 Ukrainer).

Wie viele davon sesshaft werden? 2025 reisten 1816 Flüchtlinge wieder aus, manche zog es sogar in die Heimat zurück.