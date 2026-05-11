Zeugen gesucht! Frau bremst VW aus und schlägt Fahrer

Freital-Niederhäslich - Zwischenfall mit Gewalt! In Freital-Niederhäslich hat eine Frau einen Autofahrer geschlagen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall in Freital-Niederhäslich. © Jan Woitas/dpa

Am Sonntagmittag bremste die Frau mit ihrem schwarzen Opel Meriva einen weißen VW auf der Poisentalstraße aus. Beide fuhren in Richtung Bannewitz.

Die Frau wollte mit ihrem Auto den 29-jährigen VW-Fahrer überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie sich jedoch wieder hinten einreihen.

Nachdem ihr der Überholvorgang später geglückt war, bremste sie den VW aus. Schließlich stieg sie aus ihrem Wagen und trat gegen die Fahrertür des anderen Autos.

Als der 29-Jährige ausstieg, fing die Frau an, ihn zu beleidigen und zu schlagen - danach fuhr sie davon.

An dem betroffenen Auto entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Opel-Fahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, Anfang 30, mit dunklen braunen Haaren und einer tätowierten, gebräunten Haut.