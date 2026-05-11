Viel zu tun für die Polizei: Einsatzreiches Wochenende am Dresdner Hauptbahnhof

Dresden - Intensives Wochenende am Dresdner Hauptbahnhof! Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun.

Die Polizei hatte ein intensives Wochenende am Dresdner Hauptbahnhof. (Archivfoto) © xcitepress/Finn Becker

Am Samstagabend eskalierte gegen 20.15 Uhr ein Streit am Wiener Platz, wie die Beamten mitteilten.

Ein Afghane (27) beobachtete drei Männer dabei, wie sie gegenüber Passanten ausfällig wurden, und beschloss, den Vorfall mit seinem Handy zu filmen.

Als die Gruppe dies entsprechend mitbekam, griff sie den Mann mit einer Glasflasche an, wodurch dieser Schnittverletzungen in seinem Gesicht erlitt.

Wenig später bat ein 28-jähriger afghanischer Staatsbürger im Hauptbahnhof eine Streife um Hilfe, er hatte eine Stichverletzung am Rücken.

Die Beamten leisteten Erste Hilfe und alarmierten außerdem Rettungskräfte und die Landespolizei.

Parallel fand eine Streife vor dem Gebäude einen weiteren Verletzten. Ein Afghane (27) hatte eine Stichwunde im Oberkörper.

Die Polizei begann mit der Fahndung und konnte dabei noch am Ort des Geschehens einen Syrer (20) stellen. Ein 16-jähriger portugiesischer Staatsbürger flüchtete Richtung Prager Straße, bevor er gestoppt wurde. Eine dritte Person ist noch flüchtig.

Alle verletzten Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, die Ermittlungen dauern derzeit an.