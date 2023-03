Dresdner Aktionsbündnis besorgt wegen Vonovia-Plänen: "Stadt muss alle 6000 Wohnungen aufkaufen!"

Dresden - Vonovia will in Dresden rund 6000 Wohnungen verkaufen und der Stadt davon einen Ankauf von bis zu 3000 Wohnungen ermöglichen. Das Aktionsbündnis "Mietenwahnsinn stoppen!" zeigt sich angesichts dieser Pläne besorgt und ruft den Stadtrat zum Handeln auf.

"Umso wichtiger ist es nun, dass die Stadt Dresden ihre Verantwortung als öffentlicher Akteur wahrnimmt und bezahlbaren Wohnraum für alle in Dresden sicherstellt", so Meier.

"Die Vonovia hat sich in der Vergangenheit nicht als verantwortungsvoller Vermieter erwiesen und viele Mieter haben unter ihrer mangelnden Instandhaltungspolitik gelitten. Jetzt steht Vonovia immer mehr unter Druck und wir befürchten das Schlimmste im Falle des Verkaufs der Wohnungen an andere private Finanzinvestoren", erklärt Bündnis-Sprecher Alex Meier.

Aus der Stadtpolitik selbst kamen zuletzt bereits erste Ansätze. So will die SPD die "willkürliche Begrenzung" auf 3000 ankaufbare Wohnungen mit einem Antrag kippen, weil die Zahl nicht ausreiche, um den Bedarf in Dresden zu decken. "Wir fordern den Oberbürgermeister daher auf, dass 3000 Wohnungen nicht als Ober-, sondern als Untergrenze gelten", sagte Stadtrat Vincent Drews (35) im Februar.