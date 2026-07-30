Dresdner Villa zu vermieten: Darin wohnen darf man aber nicht

Dresden - Das Rathaus sucht einen Mieter für die leer stehende, denkmalgeschützte Villa an der Bautzner Straße 173. Darin wohnen darf man aber nicht.

Neuer Mieter gesucht: Diese leerstehende Villa an der Bautzner Straße 173 soll wieder genutzt werden. © Thomas Türpe

Das um 1910 gebaute Gebäude in der Radeberger Vorstadt befindet sich auf einem begrünten Grundstück (gut 1100 Quadratmeter) an der Bautzner Straße auf Höhe der Haltestelle Angelikastraße.

Die zweigeschossige Villa mit ausgebautem Dachgeschoss und Keller bietet eine Nutzfläche von knapp 500 Quadratmetern.

Das denkmalgeschützte Haus gilt als Bau der Reformarchitektur mit halbrundem Balkonvorbau auf Säulen und hohem, weithin sichtbarem Dach.

Nach der Wende wurde die Villa für Menschen mit geistiger Behinderung teilsaniert, barrierefrei ist sie aber nicht.

Die Lebenshilfe betrieb darin ein Wohnheim. Nach Umzug in eine modernere Wohnstätte steht das städtische Gebäude seit einigen Jahren leer.