Achtung, Umleitung: Diese DVB-Linien fahren teilweise anders
Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben neue Fahrplanänderungen angekündigt. Grund dafür sind Baumaßnahmen.
So sorgen Leitungsarbeiten dafür, dass die Linien 4 und 9 ab Montag, 5 Uhr, bis zum 13. März (21.15 Uhr) umgeleitet werden müssen.
Der angepasste Fahrtweg gelte jedoch nur stadtauswärts in Richtung Weinböhla und Kaditz.
"Beide Linien verkehren im genannten Zeitraum zwischen Anton-/Leipziger Straße und Mickten über Bahnhof Neustadt, Großenhainer Straße, Liststraße und Bürgerstraße", heißt es.
Den Angaben zufolge erneuert SachsenEnergie im Bereich der Leipziger Straße/Eisenbahnstraße die Fernwärmeversorgung. Ein Info-Flyer mit der geänderten Linienführung ist auf der DVB-Website zu finden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa