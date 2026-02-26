Achtung, Umleitung: Diese DVB-Linien fahren teilweise anders

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben neue Fahrplanänderungen angekündigt. Grund dafür sind Baumaßnahmen.

Die Linien 4 und 9 fahren ab Montag in stadtauswärtiger Richtung knapp zwei Wochen lang eine Umleitung. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

So sorgen Leitungsarbeiten dafür, dass die Linien 4 und 9 ab Montag, 5 Uhr, bis zum 13. März (21.15 Uhr) umgeleitet werden müssen.

Der angepasste Fahrtweg gelte jedoch nur stadtauswärts in Richtung Weinböhla und Kaditz.

"Beide Linien verkehren im genannten Zeitraum zwischen Anton-/Leipziger Straße und Mickten über Bahnhof Neustadt, Großenhainer Straße, Liststraße und Bürgerstraße", heißt es.