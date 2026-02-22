DVB kündigen an: So lange stehen Dresdner Bergbahnen still

Dresden - In Dresden steht die Frühjahrsrevision bei Standseil- und Schwebebahn bevor. Letztere rückt wegen des nach vier Jahren gesetzlich vorgeschriebenen "Seilendenvergusses" besonders in den Fokus.

Spezialfirmen kümmern sich um den notwendigen "Seilendenverguss" bei der Dresdner Schwebebahn. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Dabei werden die beiden Enden des 410 Meter langen und 38 Millimeter dicken Zugseils, die an den jeweiligen Wagen befestigt sind, rund 30 Zentimeter gekürzt und durch eine Spezialfirma neu vergossen, teilten die DVB mit.

Dadurch soll verhindert werden, dass sich die insgesamt 216 Einzeldrähte des Zugseils entflechten, somit bleibt die Stabilität erhalten.

Ebenfalls müssen Probebohrungen im Boden des Maschinenhauses der oberen Station für eine geplante Stabilisierung der Tragkonstruktion des Antriebs durchgeführt sowie alle wichtigen Bestandteile kontrolliert werden - darunter die Lager der vier großen Umlenkscheiben des Seils, die 33 Stahlstützen, der Fahrschienenträger und die Elektrik.

Aufgrund der umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen - inklusive TÜV-Prüfung - steht die Schwebebahn dieses Mal für drei Wochen still - ab Montag bis einschließlich 13. März (Freitag). Als Ersatz von und nach Oberloschwitz können Fahrgäste die Buslinie 84 nutzen.