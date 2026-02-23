Großer TÜV am Elbhang: Hier wird das Stahlseil der berühmten Schwebebahn erneuert

Dresden - Ausnahmezustand bei der Dresdner Schwebebahn. Bei der diesjährigen Frühjahrsrevision am weltweiten Unikat (250.000 Fahrgäste pro Jahr) hantieren die Fachkräfte der DVB mit Originalteilen, die schon seit der Eröffnung 1901 ihren Dienst verrichten. Neben Arbeiten für den alljährlichen TÜV wird auch ein Teil des Stahlseils erneuert.

Die denkmalgeschützte Schwebebahn befindet sich in der Bergstation in Oberloschwitz, wo sie drei Wochen lang gewartet wird. © Eric Münch

Auf der Bergstation sind vier große originale Leiträder (wiegen je circa zwei Tonnen), die sich schon seit der ersten Fahrt vor 125 Jahren drehen. Deren Lager müssen auf Verschleiß und Restlaufzeit geprüft werden - eine Kontrolle, die nur alle paar Jahrzehnte fällig wird.

Auch Betriebsleiter Carsten Lauterbach (61), der seit 1990 bei den Bergbahnen arbeitet, hat sie noch nicht wechseln müssen.

Über die Leiträder verläuft das fast vier Zentimeter dicke Zugseil (rund 400 Meter lang). Das bewegt die beiden Wagen (Leergewicht je 14 Tonnen mit Halterung) im Pendelbetrieb: Wenn ein Wagen nach oben gezogen wird, fährt der andere gleichzeitig nach unten.

Die Wagen rollen dabei auf einer Schiene, die wiederum auf einem Traggerüst montiert ist, das vom Berg bis ins Tal reicht.