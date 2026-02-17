Großbauprojekt im Dresdner Westen startet: Linie 1 wird drei Jahre lang umgeleitet
Dresden - Dresdner im Westen und vor allem Bewohner in Cotta müssen jetzt tapfer sein! Mit Abschluss der Gleisbaustelle auf der Warthaer Straße beginnen an der Hamburger Straße die aufwendigen Arbeiten für den neuen Eisenbahn- und Verkehrsknotenpunkt. Ab Freitagabend wird die Achse vorübergehend voll gesperrt. Die Straßenbahnlinie 1 wird drei Jahre lang umgeleitet.
Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits seit Januar, nun fällt der Startschuss für die Hauptarbeiten des gemeinsamen Mega-Bauprojekts von Stadt, DB und DVB. Es gibt mehrere Bauphasen. An der Bahnunterführung Hamburger Straße muss die marode Eisenbahnbrücke schrittweise abgerissen und neu gebaut werden.
Danach wird der Haltepunkt barrierefrei ausgebaut, die DVB richten eine neue Haltestelle unter der Brücke ein. Auch die Gleise werden für die breiteren Stadtbahnwagen erneuert.
Das Rathaus baut die Hamburger Straße aus, künftig soll es je zwei Fahrspuren in beide Richtungen geben, von denen sich Autos und Straßenbahnen jeweils eine teilen.
Aufgepasst: Ab Freitag (22 Uhr) bis Montag (4 Uhr) wird die Hamburger Straße im Bereich Haltepunkt Cotta für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.
Vier weitere (verlängerte) Wochenenden (28. Februar, 6. März, 8. August, 28. August) folgen.
Bis 11. März kein Zugverkehr möglich
Dann fahren die Buslinien 68 und 92 zwischen den Haltestellen Cossebauder Straße und Flügelweg eine Umleitung über die Haltestelle Altcotta.
Anschließend verkehren sie während der Arbeiten wieder über die Hamburger Straße - auch der Autoverkehr soll größtenteils rollen können, wenn auch mit Behinderungen zu rechnen ist.
Die Linie 1 hingegen kann das nicht und fährt aus Richtung Prohlis kommend nur noch verkürzt bis zur Waltherstraße, wendet dort im ehemaligen Betriebshof - "voraussichtlich bis März 2029", wie DVB-Sprecher Falk Lösch (60) ankündigt. Der Ersatzverkehr EV 12 bleibe bis zum Ende der Baustelle Lübecker Straße unverändert bestehen.
Da eine Hilfsbrücke errichtet werden muss, ist seit Wochenstart bis 11. März auch kein Zugverkehr möglich.
Betroffen ist etwa die Verbindung nach Elsterwerda oder Cossebaude. Laut VVO gibt es Ersatzbusse (RB 31 ab/bis Hauptbahnhof).
