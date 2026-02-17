Großbauprojekt im Dresdner Westen startet: Linie 1 wird drei Jahre lang umgeleitet

Dresden - Dresdner im Westen und vor allem Bewohner in Cotta müssen jetzt tapfer sein! Mit Abschluss der Gleisbaustelle auf der Warthaer Straße beginnen an der Hamburger Straße die aufwendigen Arbeiten für den neuen Eisenbahn- und Verkehrsknotenpunkt. Ab Freitagabend wird die Achse vorübergehend voll gesperrt. Die Straßenbahnlinie 1 wird drei Jahre lang umgeleitet.

Drei Jahre Umleitung: Die Linie 1 fährt verkürzt nur noch bis zur Waltherstraße und wendet dort im Betriebshof. © Ove Landgraf

Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits seit Januar, nun fällt der Startschuss für die Hauptarbeiten des gemeinsamen Mega-Bauprojekts von Stadt, DB und DVB. Es gibt mehrere Bauphasen. An der Bahnunterführung Hamburger Straße muss die marode Eisenbahnbrücke schrittweise abgerissen und neu gebaut werden.

Danach wird der Haltepunkt barrierefrei ausgebaut, die DVB richten eine neue Haltestelle unter der Brücke ein. Auch die Gleise werden für die breiteren Stadtbahnwagen erneuert.

Das Rathaus baut die Hamburger Straße aus, künftig soll es je zwei Fahrspuren in beide Richtungen geben, von denen sich Autos und Straßenbahnen jeweils eine teilen.

Aufgepasst: Ab Freitag (22 Uhr) bis Montag (4 Uhr) wird die Hamburger Straße im Bereich Haltepunkt Cotta für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Vier weitere (verlängerte) Wochenenden (28. Februar, 6. März, 8. August, 28. August) folgen.