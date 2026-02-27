Alle Bahnen stehen still: Warum die Fahrer in Dresden heute streiken

Dresden - Stillstand in Dresden : Wegen bundesweiter Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fahren am Freitag in der Landeshauptstadt keine Straßenbahnen und kaum Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

DVB-Kombi-Fahrer Kai-Oliver Schmidt (26) streikte für mehr Sicherheit in der Anstellung und für bessere Bedingungen. © Stefan Häßler

Der Großteil der Fahrten fällt aus, nur einzelne Sonderverbindungen (Shuttle-Busse für Fußball- und Eishockey-Fans) sind unterwegs.

Hintergrund sind die festgefahrenen Verhandlungen zum Tarifvertrag im öffentlichen Nahverkehr: "Es ist zu einfach zu sagen, wir wollen weniger arbeiten und mehr Geld. Wir wollen unsere Arbeitsplätze vor Sparmaßnahmen retten und eine faire Bezahlung auch im Bundesvergleich", sagt Kai-Oliver Schmidt (26) vor der DVB-Zentrale in Trachenberge.

Der Kombifahrer hält es für "völlig absurd, dass Kollegen in anderen Bundesländern teilweise das Dreifache verdienen für dieselbe Arbeit."

Der Nahverkehr sei seiner Ansicht nicht darauf ausgelegt, ein gewinnbringendes Geschäftsmodell zu sein:

"Wir brauchen mehr Querfinanzierung", ist sich Schmidt sicher.