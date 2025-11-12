An der DVB-Busflotte nagt der Rost: "Wir können nicht unbegrenzt löten"

Dresden - "Dresdner Nahverkehr erhalten": Im Dezember soll der Stadtrat über das DVB-Bürgerbegehren entscheiden, OB Dirk Hilbert (54, FDP) empfiehlt die Ablehnung. Am Mittwoch luden die Verkehrsbetriebe in ihren Betriebsbahnhof in Gruna ein, um zu zeigen, warum die Erneuerung der maroden Busflotte wichtig ist.

DVB-Busflotten-Chef Robert Roch (55) in der Werkstatt. © Eric Münch

In der Betriebswerkstatt steht Robert Roch (55) zwischen aufgebockten Dieselbussen. Er stellt sich unter einen der Kolosse, zeigt nach oben. "Durchgerostet", sagt der Flotten-Chef, schaut durch Löcher eines tragenden Karosserieteils.

Salz, Feuchtigkeit und Wärme (im Inneren) haben nach einer Million Kilometer in den vergangenen 15 Jahren Spuren hinterlassen. Lötarbeiten und Reparaturen allein an diesem Fahrzeug kosten rund 30.000 Euro.

"Wir haben etwa zehn solcher Busse, deren Laufleistung am Limit ist, die perspektivisch ausgetauscht werden müssen", sagt Roch. "Und bei weiteren 20 sieht's noch schlimmer aus. Die müssen dringend ersetzt werden."

Bei diesen Problem-Bussen (Baujahr 2004 bis 2010) hat sich Rost teils schon bis in den Innenraum gefressen. Zwei Busse mussten bereits stillgelegt werden, taugen nur noch als Ersatzteillager, ein weiterer folgt in Kürze.