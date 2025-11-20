Große DVB-Störung im Berufsverkehr: Das war der Grund
Dresden - ÖPNV in Dresden zeitweise beeinträchtigt! Wegen einer großen DVB-Störung mussten am Donnerstagmorgen zahlreiche Straßenbahnen umgeleitet werden.
Wie Sprecher Falk Lösch (60) gegenüber TAG24 mitteilte, war kurz vor 9 Uhr ein Schaden an einer Weichenzunge im Bereich der Haltestelle Anton-/Leipziger Straße aufgetreten, der umgehend behoben werden musste.
Rund anderthalb Stunden dauerten die Schweißarbeiten an. So lange war das Gleis vom Kongresszentrum über die Marienbrücke in Richtung Neustadt nicht nutzbar. Es kam daher auf zwei Linien zu geänderten Laufwegen.
Bahnen der Linie 6 mussten in Richtung Niedersedlitz ab Bahnhof Mitte (Steig 6, Ersatzhaltestelle in der Weißeritzstraße) über Maxstraße, Theaterplatz, Neustädter Markt und Palaisplatz bis Anton-/Leipziger Straße (Steig 2) geführt werden.
Die Linie 11 in Richtung Bühlau verkehrte ab Postplatz in einer Umleitung über Theaterplatz, Neustädter Markt, Palaisplatz bis zur Anton-/Leipziger Straße (Steig 2).
DVB vermelden Störungsende via X
In Richtung Niedersedlitz/Bühlau konnte die Haltestelle Kongresszentrum durch die Linien 6 und 11 nicht bedient werden. Ebenfalls entfiel auf der 11 der Halt Am Zwingerteich (Fahrtrichtung Bühlau).
Gegen 10.45 gaben die DVB via X das Störungsende bekannt.
Erstmeldung vom 20. November, 10.23 Uhr. Letzte Aktualisierung am 20. November, 11.31 Uhr.
Titelfoto: TAG24