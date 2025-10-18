Ausgedünnter Ferienfahrplan hat Folgen: DVB-Taktung läuft offenbar nicht rund

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe ( DVB ) müssen sparen – deshalb galt in den vergangenen zwei Wochen ein spezieller Fahrplan für die Herbstferien. Der sah zwar mehr Fahrten vor als im Sommer, führte laut Kritikern aber dennoch zu Problemen.

Buslinien wie die 68 fuhren während der Herbstferien im 15-Minuten-Takt: Die DVB wollen nach den Ferien mit der Auswertung der Fahrgastzahlen beginnen. © Thomas Türpe

Bis Freitag verkehrten sieben Straßenbahn- und vier Buslinien nur alle 15 statt 10 Minuten, weitere sieben Buslinien nur im Halbstundentakt. Michael Koch (26), Sprecher des Bündnisses Mobilität für alle, beobachtete die Lage genau: "Es war mitunter sehr voll in den Fahrzeugen", erklärte er.

Fahrgäste hätten berichtet, dass Anschlüsse nicht mehr funktionierten. Eine Folge: durchschnittlich 2,5 Minuten längere Wartezeiten beim 15-Minuten-Takt. Das sei "ein Vorgeschmack auf weitere drohende Kürzungen", so das Bündnis in einer Erklärung.

Hintergrund ist der Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom März: Er verpflichtet die DVB zu Sparmaßnahmen. Neben Einschnitten im Bestandsnetz gehört dazu auch die Einführung reduzierter Ferienfahrpläne – neben dem Sommer auch im Herbst, Winter und zu Ostern.

Die Reaktionen unter den Fahrgästen sind gemischt: "Ich habe von der Umstellung wenig mitbekommen. Das liegt aber auch daran, dass ich als Rentnerin viel Zeit habe", sagt Eva Hempel (88), die am Bahnhof Mitte wohnt.