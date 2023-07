Autofahrer könnten blechen: So will OB Hilbert das DVB-Problem lösen

Die Verkehrsbetriebe brauchen dringend mehr Geld: Für 2024 klafft eine Finanzierungslücke von 26 Millionen Euro. © Thomas Türpe

Die Zeit drängt: Bis Herbst muss klar sein, wo die fehlende Kohle herkommt. Aus Berlin kamen zuletzt keine klaren Hilfszusagen. Kommt es hart auf hart, muss die Stadt selber Einschnitte vornehmen.

Neben Einsparungen bei den DVB könnte das auch deutlich höhere Gebühren für Autofahrer bedeuten. Bereits im November brachte die Verwaltung von OB Dirk Hilbert (51, FDP) eine Vorlage in Umlauf.

Zwar wurde das Papier wieder zurückgezogen, doch ganz vom Tisch sind die Ideen nicht.

Eine Erhöhung der Parkgebühren um durchschnittlich 25 Prozent, die Anhebung der Gebühr für einen Bewohnerparkschein (mindestens 120 Euro/Jahr) oder die personelle Aufstockung der Polizeibehörde um 20 Vollzeitstellen: So lauten einige der Maßnahmen, mit denen die Stadt an der Einnahmen-Schraube drehen könnte.

Bis 2026 - so die Kalkulation der beauftragten Agentur "Probst & Consorten" - könnten so zusätzliche 41,7 Millionen Euro in der Stadtkasse landen.