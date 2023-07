Sparhammer-Pläne bei den DVB! Das steckt wirklich dahinter

OB Dirk Hilbert (51, FDP) berichtete über die Finanznot bei den DVB. © Eric Münch

Am heutigen Montag klärten Rathaus- und DVB-Spitzen über die ÖPNV-Geldnot auf. Die Botschaft: Machen Bund und Land keine Kohle locker, drohen ein Scheitern der Mobilitätswende sowie drastische Kürzungen auch bei den Bergbahnen.

"Es beschäftigt uns seit geraumer Zeit, treibt uns um: Wie können wir die ÖPNV-Finanzierung sicherstellen?", so OB Dirk Hilbert (51, FDP). "Was hier gerade passiert, ist eine Dramatik für jeden Kommunalhaushalt." Damit spielte er auf das vom Bund im Mai eingeführte Deutschlandticket (49 Euro im Monat) an.

Das sorgt bei den DVB neben den in den letzten Jahren massiv gestiegenen Kosten (für Baumaßnahmen, Energie, Personal) für ein Millionendefizit. Denn Kunden kaufen immer weniger reguläre (aber letztlich teurere) Fahrkarten wie Abo-Monatskarten.

Konnten die DVB steigenden Ausgaben bislang wenigstens Ticketpreiserhöhungen entgegensetzen, laufen diese nun wegen der günstigen Konkurrenz des Deutschlandtickets ins Leere - für die wirtschaftliche Lage der DVB katastrophal. Vor allem, weil damit künftige Einnahmen fehlen.

Das müsse von Bund und Land kompensiert werden, betonte Hilbert. "Es kann nicht sein, dass es beim letzten in der Nahrungskette ankommt." Das Deutschlandticket mache Sinn, aber es müsse durchfinanziert werden.