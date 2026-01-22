Bahn- und Busfahrer aufgepasst: Diese DVB-Linien werden umgeleitet

Dresden - Die Straßenbahnlinie 10 sowie die Buslinie 68 werden Anfang der kommenden Woche umgeleitet.

Eine Überprüfung der Abwasserkanäle sorgt zu Beginn nächster Woche für kleinere Einschränkungen bei den DVB. (Archivbild) © Ove Landgraf

Aufgrund einer Überprüfung der Abwasserkanäle unterhalb der Kreuzung Friedrichstraße/Weißeritzstraße kommt es sowohl in der Nacht von Montag auf Dienstag als auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei beiden Linien zu kleineren Einschränkungen, wie die DVB am Donnerstag mitteilten.

In beiden Nächten müssen die Linien zwischen 23 Uhr und 5.20 Uhr umgeleitet werden, damit Mitarbeiter der Stadtentwässerung bei ihren nächtlichen Kanalbefahrungen freie Bahn haben.

Die letzte Linie 10, die planmäßig um 23.23 Uhr von der Haltestelle "Messe Dresden" in Richtung Striesen abfährt, wird daher ab der Haltestelle Vorwerksstraße über die Haltestellen Friedrichstraße, Waltherstraße und Schäferstraße zum Bahnhof Mitte umgeleitet.