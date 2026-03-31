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Bald keine Entwerter mehr in Dresdens Straßenbahnen: Was passiert mit den Papiertickets?

Dresden erlebt die Fahrkarten-Revolution! Bald verschwinden die knalligen Entwerter für Papiertickets aus Bus und Straßenbahn.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Dresden erlebt die Fahrkarten-Revolution! Bald verschwinden die knalligen Entwerter für Papiertickets aus Bus und Straßenbahn. Sie sollen im gesamten VVO-Gebiet abgeschafft werden. Was passiert mit den Papiertickets?

Knallorange und etwas altmodisch - so sieht der Großteil der Dresdner Ticketentwerter aus.
Knallorange und etwas altmodisch - so sieht der Großteil der Dresdner Ticketentwerter aus.  © Norbert Neumann

Seit 1973 gibt es Entwerter in Dresdner Bussen und Bahnen. Anfangs wurden Fahrkarten damit gelocht, später Stempel-Entwerter angeschafft.

Jeder kennt die orangen - in den neuen Stadtbahnen gelben - Kästen, ihr mechanisches Klack-Geräusch. Doch ihre Zeit ist gezählt. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) fällte den Beschluss, sie abzuschaffen.

Wann genau, entscheiden die Verkehrsunternehmen selbst - auf TAG24-Anfrage teilen die DVB mit, Ende 2027 anzupeilen. "Die meisten Automaten stammen aus den 1990er-Jahren und haben Verschleiß", erklärt Sprecher Falk Lösch (61).

Alle Bahnen stehen still: Warum die Fahrer in Dresden heute streiken
DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe Alle Bahnen stehen still: Warum die Fahrer in Dresden heute streiken

Modernen Ersatz für die alten Geräte zu beschaffen - allein in Dresden gibt es 1700 - würde rund 1,7 Millionen Euro kosten.

"Das Geld wollen wir lieber woanders einsetzen. Angesichts der Haushaltslage ist jede Investition, die man nicht mehr tätigen muss, Gold wert."

DVB-Sprecher Falk Lösch (61) betont: Die Entscheidung gegen neue Entwerter spart richtig Geld.
DVB-Sprecher Falk Lösch (61) betont: Die Entscheidung gegen neue Entwerter spart richtig Geld.  © Eric Münch
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VVO-Sprecher Christian Schlemper (37) verkündet, schrittweise vorgehen zu wollen.
VVO-Sprecher Christian Schlemper (37) verkündet, schrittweise vorgehen zu wollen.  © Eric Münch

Keine Vierertickets mehr am Schalter: Ein Nachteil für Senioren ohne Handy?

Täglich fahren hunderttausende Menschen mit Bussen und Bahnen der DVB.
Täglich fahren hunderttausende Menschen mit Bussen und Bahnen der DVB.  © Thomas Türpe

Der Plan sieht vor, Papiertickets am Automaten künftig mit einem gedruckten Gültigkeitszeitraum auszugeben. Bei Vierer-Tickets funktioniert das Prinzip nicht, sie sind dann nur noch digital zu haben.

Zum Nachteil von Senioren ohne Handy? "Die meisten Rentner nutzen Zeitkarten wie das 9-Uhr- oder Deutschlandticket", sagt Lösch.

Tatsächlich brauchen über 90 Prozent der Fahrkarten im VVO-Gebiet heute schon keine Entwertung - etwa weil es sich um digitale Tickets oder Chipkarten handelt. Ab 1. April müssen auch Wochen- und Monatskarten der DVB nicht mehr gestempelt werden.

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DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe DVB kündigen an: Buslinie 63 in Dresden fährt ab dieser Woche anders

VVO-Sprecher Christian Schlemper (47): "Das ist ein erster Schritt. Wir wollen nicht sofort alles ändern."

Papiertickets soll es nach 2027 weiterhin geben - aber keine Entwerter.
Papiertickets soll es nach 2027 weiterhin geben - aber keine Entwerter.  © Norbert Neumann

Ärgerlich für Fahrgäste: Ab 1. April werden auch die Ticketpreise erhöht - die Einzelfahrt durch Dresden kostet jetzt 20 Cent, die Vierer-Karte 80 Cent mehr. Bis die Entwerter verschwunden sind, könnten die Preise weiter steigen.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe, Norbert Neumann, Eric Münch

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