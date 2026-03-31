Bald keine Entwerter mehr in Dresdens Straßenbahnen: Was passiert mit den Papiertickets?

Dresden - Dresden erlebt die Fahrkarten-Revolution! Bald verschwinden die knalligen Entwerter für Papiertickets aus Bus und Straßenbahn. Sie sollen im gesamten VVO-Gebiet abgeschafft werden. Was passiert mit den Papiertickets?

Knallorange und etwas altmodisch - so sieht der Großteil der Dresdner Ticketentwerter aus. © Norbert Neumann

Seit 1973 gibt es Entwerter in Dresdner Bussen und Bahnen. Anfangs wurden Fahrkarten damit gelocht, später Stempel-Entwerter angeschafft.

Jeder kennt die orangen - in den neuen Stadtbahnen gelben - Kästen, ihr mechanisches Klack-Geräusch. Doch ihre Zeit ist gezählt. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) fällte den Beschluss, sie abzuschaffen.

Wann genau, entscheiden die Verkehrsunternehmen selbst - auf TAG24-Anfrage teilen die DVB mit, Ende 2027 anzupeilen. "Die meisten Automaten stammen aus den 1990er-Jahren und haben Verschleiß", erklärt Sprecher Falk Lösch (61).

Modernen Ersatz für die alten Geräte zu beschaffen - allein in Dresden gibt es 1700 - würde rund 1,7 Millionen Euro kosten.

"Das Geld wollen wir lieber woanders einsetzen. Angesichts der Haushaltslage ist jede Investition, die man nicht mehr tätigen muss, Gold wert."