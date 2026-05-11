Zwei Wochen Bauarbeiten auf der Bodenbacher: Ersatzverkehr und Umleitungen
Dresden - Wegen Bauarbeiten auf der Bodenbacher Straße werden drei Straßenbahnlinien der DVB ab Freitag, 15. Mai, bis zum 2. Juni umgeleitet. Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.
Die Linien 1 und 2 fahren verkürzt zwischen Friedrichstadt beziehungsweise Gorbitz und Karcherallee. Ab dort fahren Ersatzbusse zwischen Zwinglistraße, Bodenbacher Straße und Abzweig Reick zum Friedhof Leuben weiter wie die Linie 65 zum S-Bahnhof Dobritz.
Die Linie 9 hingegen wird über Laubegast hinaus verlängert und fährt als Ersatz für Linie 2 über Friedhof Leuben und Berthold-Haupt-Straße nach Kleinzschachwitz. Die Haltestelle "Kronstädter Platz" wird in dieser Zeit nicht bedient.
Wer aus dem Stadtzentrum nach Leuben oder Kleinzschachwitz fahren und so wenig wie möglich umsteigen will, sollte bevorzugt die durchgängige Linie 9 nutzen.
Autofahrer müssen sich ebenso auf Veränderungen im Straßenverkehr einstellen. Im Kreuzungsbereich Bodenbacher Straße/Liebstädter Straße kann landwärts nicht links abgebogen werden. Anlieger des Wohngebiets "Am Bärenburger Weg" sollten hier die zweite Zufahrt in Richtung Heidenau nutzen, empfehlen die DVB.
Auch stadtwärts können Autofahrer nicht links abbiegen. Für den Weg in die südliche Liebstädter Straße muss die Umleitung über Dobritzer Straße und Winterbergstraße genommen werden. In Richtung Zentrum geht es dann über die Winterbergstraße in Richtung Karcherallee.
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DVB-Maßnahmen kosten fast Dreiviertelmillion Euro
Weiterhin gibt es im Kreuzungsbereich Pirnaer Landstraße/Moränenende eine Umleitung für Linksabbieger in Richtung Moränenende über Zamenhof- und Breitscheidstraße.
Das Gleiche gilt auch für die entgegengesetzte Richtung. Autofahrer müssen eine Umleitung ab Breitscheidstraße über die Dobritzer Straße fahren, um zur Pirnaer Landstraße in Richtung Zentrum zu gelangen.
Grund für die Verkehrseinschränkungen sind diverse Baumaßnahmen. Die Gleissperrung auf der Bodenbacher Straße dient zur Verbesserung der Schulwegsicherheit am Neubau des Gymnasiums "Linkselbisch-Ost" (LEO). Zudem werden sieben verschiedene Reparaturen im Dresdner Osten durchgeführt.
Die Kosten für die DVB-Maßnahmen belaufen sich auf etwa 711.000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Juppe/ Holm Helis, Thomas Türpe