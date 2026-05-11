Zwei Wochen Bauarbeiten auf der Bodenbacher: Ersatzverkehr und Umleitungen

Dresden - Wegen Bauarbeiten auf der Bodenbacher Straße werden drei Straßenbahnlinien der DVB ab Freitag, 15. Mai, bis zum 2. Juni umgeleitet. Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Die Linien 1 und 2 fahren ab dem 15. Mai für mehr als zwei Wochen verkürzt. (Archivfoto) © Bildmontage: Christian Juppe/ Holm Helis

Die Linien 1 und 2 fahren verkürzt zwischen Friedrichstadt beziehungsweise Gorbitz und Karcherallee. Ab dort fahren Ersatzbusse zwischen Zwinglistraße, Bodenbacher Straße und Abzweig Reick zum Friedhof Leuben weiter wie die Linie 65 zum S-Bahnhof Dobritz.

Die Linie 9 hingegen wird über Laubegast hinaus verlängert und fährt als Ersatz für Linie 2 über Friedhof Leuben und Berthold-Haupt-Straße nach Kleinzschachwitz. Die Haltestelle "Kronstädter Platz" wird in dieser Zeit nicht bedient.

Wer aus dem Stadtzentrum nach Leuben oder Kleinzschachwitz fahren und so wenig wie möglich umsteigen will, sollte bevorzugt die durchgängige Linie 9 nutzen.

Autofahrer müssen sich ebenso auf Veränderungen im Straßenverkehr einstellen. Im Kreuzungsbereich Bodenbacher Straße/Liebstädter Straße kann landwärts nicht links abgebogen werden. Anlieger des Wohngebiets "Am Bärenburger Weg" sollten hier die zweite Zufahrt in Richtung Heidenau nutzen, empfehlen die DVB.

Auch stadtwärts können Autofahrer nicht links abbiegen. Für den Weg in die südliche Liebstädter Straße muss die Umleitung über Dobritzer Straße und Winterbergstraße genommen werden. In Richtung Zentrum geht es dann über die Winterbergstraße in Richtung Karcherallee.