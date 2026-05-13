Gefahrenbereich am Postplatz abgesperrt: Das sagen die DVB dazu

Dresden - Sperrung am Postplatz in Dresden : Der Fußverkehr am Steig 2 (Richtung Freiberger Straße) ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Ein Blick nach oben verrät den Grund dafür.

Am Postplatz gegenüber vom DVB-Kundenzentrum musste ein Gefahrenbereich abgesperrt werden. © TAG24

So ist eine Scheibe des Glasdachs großflächig gerissen. Schrankenzäune sichern den Gefahrenbereich ab. Mit Schildern wird an dem zentralen Umstiegspunkt auf einen Umweg über Steig 1 (Richtung Pirnaischer Platz) verwiesen.

"Das Schadensbild deutet auf eine mechanische Einwirkung hin. Ein Wetterereignis gilt als unwahrscheinlich", teilt DVB-Sprecher Christian Schmidt (48) gegenüber TAG24 zur möglichen Ursache mit.

Es sei nun eine neue Einzelscheibe aus speziellem Verbund-Sicherheitsglas in Sonderanfertigung erforderlich. "Aus- und Einbau werden von einer Fachfirma voraussichtlich im Juni jeweils abends ausgeführt", erklärt Schmidt weiter. Dafür sei eine Straßensperrung notwendig, um die Gleise frei von Gerätschaften zu halten.

Die entstehenden Kosten würden sich nach aktuellem Stand auf rund 25.000 Euro belaufen.