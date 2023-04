Bauarbeiten am Krankenhaus Friedrichstadt: Straßensperrung für Autos und DVB-Bahnen

Dresden - Ab dem morgigen Montag (4 Uhr) beginnen auf der Friedrichstraße die Reparatur-Arbeiten an der Haltestelle "Krankenhaus Friedrichstadt". Dazu ist eine Vollsperrung notwendig, die sowohl Autofahrer als auch Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) betrifft.

Straßenbahnen der Linie 10 fahren ab dem morgigen Montag für eine Woche nicht zwischen der Messe und dem Bahnhof Mitte. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

So verkehrt die Straßenbahnlinie 10 bis zum 24. April (3 Uhr) nur zwischen Striesen und dem Bahnhof Mitte, wie die DVB in einer Mitteilung erklärte. Der weitere Abschnitt bis zur Messe Dresden wird durch die Ersatzbusse "EV10" bedient, die über die Magdeburger Straße und die Schlachthofstraße fahren.

Das Krankenhaus erreichen Fahrgäste mit den Linien 1 und 68 an der Haltestelle "Manitiusstraße".

Auch Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen. Auf Höhe des Klinikums bleibt die Friedrichstraße voll gesperrt und ist von beiden Seiten nur als Sackgasse befahrbar. Jeweils tagsüber von 9 Uhr bis 15 Uhr kann auch die Zufahrt "Am Bramschkontor" nicht genutzt werden.

Grund für die Baumaßnahme sind Verschleiß-Erscheinungen an der Haltestelle "Krankenhaus Friedrichstadt". So haben sich sogenannte Kombiborde in ihrer Lage verschoben oder Schäden erlitten. Sie müssen nun getauscht beziehungsweise ausgebessert werden.