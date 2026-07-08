Bauarbeiten in der Neustadt: Diese DVB-Linien fahren eine Woche lang Umleitung

Dresden - Aufgrund von Reparaturarbeiten müssen in der kommenden Woche mehrere Straßenbahnlinien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) umgeleitet werden.

Zwischen den Haltestellen Albertplatz und Bautzner-/Rothenburger Straße müssen mehrere Weichen ausgetauscht werden. (Archivbild) © Thomas Türpe

Auf der Bautzner Straße werden ab dem frühen Montagmorgen (13. Juli) zwei Weichen zwischen dem Albertplatz und der Kreuzung zur Rothenburger Straße repariert, wie die DVB am Mittwoch mitteilten.

Linien, die normalerweise über die Bautzner Straße verkehren, werden daher bis zum Sonntagabend (19. Juli) umgeleitet. Betroffen sind die Linien 6, 8 und 11.

Die 6 fährt in diesem Zeitraum zwischen den Haltestellen Bahnhof Neustadt und Bautzner Straße/Rothenburger Straße über Großenhainer Straße, Fritz-Reuter-Straße, Bischofsweg und Alaunplatz.

Die Linien 8 und 11 werden unterdessen kombiniert, sodass die 8 planmäßig zwischen Hellerau und Albertplatz verkehrt und dann als Linie 11 weiter über den Bahnhof Neustadt nach Zschertnitz fährt.

Zur Bewältigung der Einschränkungen haben die DVB zudem die neue Linie 41 eingerichtet, die im Zehn-Minuten-Takt den südöstlichen Streckenteil der Linie 8 (Südvorstadt bis Sachsenallee) sowie den nordöstlichen Teil der Linie 11 (Hoyerswerda Straße bis Bühlau) bedienen soll.