Hier gibt's ab heute Sperrungen, Baustellen und Umleitungen

Dresden - Aufgepasst, ab Montag sorgen mehrere Bauprojekte für wochenlange Sperrungen und Umleitungen in der Stadt.

Die Linie 13 hält die kommenden Wochen nur noch von Kaditz kommend nach Prohlis an der Haltestelle "Bürgerstraße" in Pieschen. © Eric Münch

• Bis 11. August müssen die Straßenbahnlinien 8 und 13 zwischen Sachsenallee und Straßburger Platz über Blasewitzer Straße und Fetscherplatz umgeleitet werden. Grund ist laut DVB der Gleis- und Straßenzustand auf der Güntzstraße, der sich seit Einsturz der Carolabrücke "dramatisch verschlechtert" habe.

Fast 1500 Meter Gleise werden getauscht, die Fahrbahn erhält neuen Asphalt. Auch Teile des unterirdischen Entwässerungsbauwerks sind marode und werden von der Stadtentwässerung erneuert. Autofahrer werden umgeleitet. Kosten: 3,3 Millionen Euro.

• Bis 17. Juli wird in zwei Bauabschnitten die Fahrsignalanlage an der Gleistrasse Gorbitz (rund 2,5 Kilometer) erneuert, die Bahnen fahren verkürzt. Die Linie 2 verkehrt zwischen Kleinzschachwitz und Dahlienweg und fährt anschließend als Linie 7 weiter Richtung Weixdorf.

Die Linie 7 fährt von Weixdorf bis Julius‑Vahlteich‑Straße und dann als Linie 2 nach Kleinzschachwitz. Für die Haltestellen entlang der Gleistrasse fahren Ersatzbusse. Kosten: 648.000 Euro.

• Bis 22. August fährt die Linie 13 nur noch von Kaditz kommend nach Prohlis über die Bürgerstraße in Pieschen. In die Gegenrichtung wird die Bahn ab Fritz-Reuter-Straße über Großenhainer Straße, Bahnhof Neustadt, Antonstraße und Leipziger Straße umgeleitet. Grund sind Bauarbeiten der SachsenEnergie an unterirdischen Versorgungsleitungen.