Hier gibt's ab heute Sperrungen, Baustellen und Umleitungen
Dresden - Aufgepasst, ab Montag sorgen mehrere Bauprojekte für wochenlange Sperrungen und Umleitungen in der Stadt.
• Bis 11. August müssen die Straßenbahnlinien 8 und 13 zwischen Sachsenallee und Straßburger Platz über Blasewitzer Straße und Fetscherplatz umgeleitet werden. Grund ist laut DVB der Gleis- und Straßenzustand auf der Güntzstraße, der sich seit Einsturz der Carolabrücke "dramatisch verschlechtert" habe.
Fast 1500 Meter Gleise werden getauscht, die Fahrbahn erhält neuen Asphalt. Auch Teile des unterirdischen Entwässerungsbauwerks sind marode und werden von der Stadtentwässerung erneuert. Autofahrer werden umgeleitet. Kosten: 3,3 Millionen Euro.
• Bis 17. Juli wird in zwei Bauabschnitten die Fahrsignalanlage an der Gleistrasse Gorbitz (rund 2,5 Kilometer) erneuert, die Bahnen fahren verkürzt. Die Linie 2 verkehrt zwischen Kleinzschachwitz und Dahlienweg und fährt anschließend als Linie 7 weiter Richtung Weixdorf.
Die Linie 7 fährt von Weixdorf bis Julius‑Vahlteich‑Straße und dann als Linie 2 nach Kleinzschachwitz. Für die Haltestellen entlang der Gleistrasse fahren Ersatzbusse. Kosten: 648.000 Euro.
• Bis 22. August fährt die Linie 13 nur noch von Kaditz kommend nach Prohlis über die Bürgerstraße in Pieschen. In die Gegenrichtung wird die Bahn ab Fritz-Reuter-Straße über Großenhainer Straße, Bahnhof Neustadt, Antonstraße und Leipziger Straße umgeleitet. Grund sind Bauarbeiten der SachsenEnergie an unterirdischen Versorgungsleitungen.
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Auch Buslinien betroffen
• Bis 25. Juli wird die Buslinie 66 in Richtung Nickern/Lockwitz wegen Kanalarbeiten am Strehlener Platz über die Wiener Straße umgeleitet. Die Haltestelle "Uhlandstraße" kann nicht bedient werden, der Stopp "Strehlener Platz" wird in die Gerhart-Hauptmann-Straße verlegt.
• Bis 14. August wird die Linie 68 in Richtung Cossebaude zwischen den Haltestellen "Podemusstraße" und "Schulstraße" wegen Kanalarbeiten umgeleitet. Die Haltestellen "Gohliser Weg" und "Ludwigstraße" werden in Fahrtrichtung Niederwartha nicht bedient.
• Bis 15. August wird die Buslinie 78 wegen einer Sperrung der Hauptstraße in Langebrück umgeleitet. In Richtung Radeberg entfällt die Haltestelle "Schönborn Am Hofgut", in Richtung Ottendorf-Okrilla und Radeberg werden die Haltestellen "Am Mühlenteich" und "Borngäßchen" nicht angefahren.
• Bis 13. Juli werden die Buslinien 62 und 85 in Richtung Löbtau-Süd wegen Arbeiten an der Reisewitzer Straße umgeleitet. Die Haltestelle "Würzburger Straße" kann nicht bedient werden.
Titelfoto: Montage: Eric Münch