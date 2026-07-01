Zum Start in die Sommerferien: Diese Dresdner Bahn-Linien fahren bald anders

Dresden - Pünktlich zum Beginn der sechswöchigen Sommerferien verkehren gleich drei Straßenbahnlinien auf geänderten Routen. Betroffen sind die Linien 13, 2 und 7.

Während den Bauarbeiten werden die Bürgerstraße und die Harkortstraße zwischen Leisniger Straße und Großenhainer Straße zu Einbahnstraßen. Der Verkehr soll dementsprechend nur noch stadteinwärts möglich sein. © xcitepress/Finn Becker

Grund für die Umleitung der Straßenbahnlinie 13 sind laut Dresdner Verkehrsbetriebe Bauarbeiten an Versorgungsleitungen.

Die Umleitung betrifft dabei nur die Bahnen, die aus Richtung Prohlis kommend nach Kaditz unterwegs sind. Im Zuge der Baustellen wurde die Haltestelle "Liststraße" Richtung Kaditz auf die Fritz-Reuter-Straße vor der Einmündung auf die Großenhainer Straße verlegt. Gleichermaßen können in dieser Fahrtrichtung die Haltestellen "Bürgerstraße" und "Rathaus Pieschen" nicht von der Linie 13 nach Kaditz bedient werden.

In der Gegenrichtung verkehrt die Linie wie gewohnt und ohne Einschränkungen zwischen Kaditz und Prohlis.

In der Zeit der Umleitung führt SachsenEnergie Bauarbeiten an "unterirdischen Versorgungsleitungen" durch. "Im Umfeld der Harkortstraße werden neue Trinkwasserleitungen verlegt", teilte der Versorger mit.