Zum Start in die Sommerferien: Diese Dresdner Bahn-Linien fahren bald anders
Dresden - Pünktlich zum Beginn der sechswöchigen Sommerferien verkehren gleich drei Straßenbahnlinien auf geänderten Routen. Betroffen sind die Linien 13, 2 und 7.
Grund für die Umleitung der Straßenbahnlinie 13 sind laut Dresdner Verkehrsbetriebe Bauarbeiten an Versorgungsleitungen.
Die Umleitung betrifft dabei nur die Bahnen, die aus Richtung Prohlis kommend nach Kaditz unterwegs sind. Im Zuge der Baustellen wurde die Haltestelle "Liststraße" Richtung Kaditz auf die Fritz-Reuter-Straße vor der Einmündung auf die Großenhainer Straße verlegt. Gleichermaßen können in dieser Fahrtrichtung die Haltestellen "Bürgerstraße" und "Rathaus Pieschen" nicht von der Linie 13 nach Kaditz bedient werden.
In der Gegenrichtung verkehrt die Linie wie gewohnt und ohne Einschränkungen zwischen Kaditz und Prohlis.
In der Zeit der Umleitung führt SachsenEnergie Bauarbeiten an "unterirdischen Versorgungsleitungen" durch. "Im Umfeld der Harkortstraße werden neue Trinkwasserleitungen verlegt", teilte der Versorger mit.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Linien 2 und 7 werden zusammengelegt und verkürzt
Wegen Gleis- und Tiefbauarbeiten an der Gleistrasse Gorbitz - hier wird die Fahrsignalanlage komplett erneuert - müssen auch die beiden Linien 2 und 7 zwischen Gorbitz und Weixdorf anders fahren als gewohnt.
Die Bauarbeiten werden in zwei Abschnitte geteilt und finden zwischen dem 6. Juli und dem 10. Juli, sowie zwischen dem 13. Juli und dem 17. Juli, statt.
An diesen Tagen fährt die Linie 2 zwischen Kleinzschachwitz und der Haltestelle Dahlienweg und wird anschließend zur Linie 7 in Fahrtrichtung Weixdorf.
Die Linie 7 fährt von Weixdorf bis Julius‑Vahlteich‑Straße bzw. Dahlienweg und setzt dann als Linie 2 nach Kleinzschachwitz fort. Einzelne Fahrten beginnen tagsüber zudem Richtung Weixdorf in der Gleisschleife Wölfnitz.
In der Zeit der Bauarbeiten verkehren Busse als Ersatzverkehr zwischen den Haltestellen Julius-Vahlteich-Straße und Betriebshof Gorbitz (EV2) und zwischen der Haltestelle Kirschenstraße und Pennrich (EV7).
Titelfoto: Fotomontage: xcitepress/Finn Becker, Steffen Füssel, Steffen Fuessel, Roland Halkasch