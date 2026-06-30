Pillnitzer Landstraße die gesamten Ferien voll gesperrt: Das müssen ÖPNV-Nutzer jetzt beachten

Dresden - Ab 4. Juli (Samstag) bis 14. August gehen Sachsens Schulkinder in die wohlverdienten Sommerferien. Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben bedeutet das: Hauptbauzeit!

Zwischen Altwachwitz 1 und Pillnitzer Landstraße 158 wird der Fahrbahnbelag erneuert. © Petra Hornig

"Neben der Stadt Dresden und ihren Versorgungsunternehmen nutzen die Dresdner Verkehrsbetriebe auch 2026 wieder die verkehrsärmeren Sommerferien für dringend notwendige Bauarbeiten", teilt Pressesprecher Falk Lösch (61) mit.

In den kommenden Wochen müssen sich ÖPNV-Nutzer deshalb auf diverse Umleitungen und vermehrte Baustellen einstellen.

Bereits ab Montag, dem 6. Juli, geht es mit einer Straßenbaustelle in Altwachwitz los. Weil sich die Straße zwischen Altwachwitz 1 und Pillnitzer Landstraße 158 in einem sehr schlechten Zustand befindet, wird bis 15. August der Fahrbahnbelag auf dem rund 270 Meter langen Abschnitt erneuert.

Zudem werden 19 Entwässerungsschächte, elf Straßenabläufe sowie mehrere Gas- und Wasserkappen modernisiert.

Während der Bauarbeiten wird der betroffene Bereich vollständig für den Verkehr gesperrt und die Buslinien 61 und 63 umgeleitet.