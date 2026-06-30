Pillnitzer Landstraße die gesamten Ferien voll gesperrt: Das müssen ÖPNV-Nutzer jetzt beachten
Dresden - Ab 4. Juli (Samstag) bis 14. August gehen Sachsens Schulkinder in die wohlverdienten Sommerferien. Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben bedeutet das: Hauptbauzeit!
"Neben der Stadt Dresden und ihren Versorgungsunternehmen nutzen die Dresdner Verkehrsbetriebe auch 2026 wieder die verkehrsärmeren Sommerferien für dringend notwendige Bauarbeiten", teilt Pressesprecher Falk Lösch (61) mit.
In den kommenden Wochen müssen sich ÖPNV-Nutzer deshalb auf diverse Umleitungen und vermehrte Baustellen einstellen.
Bereits ab Montag, dem 6. Juli, geht es mit einer Straßenbaustelle in Altwachwitz los. Weil sich die Straße zwischen Altwachwitz 1 und Pillnitzer Landstraße 158 in einem sehr schlechten Zustand befindet, wird bis 15. August der Fahrbahnbelag auf dem rund 270 Meter langen Abschnitt erneuert.
Zudem werden 19 Entwässerungsschächte, elf Straßenabläufe sowie mehrere Gas- und Wasserkappen modernisiert.
Während der Bauarbeiten wird der betroffene Bereich vollständig für den Verkehr gesperrt und die Buslinien 61 und 63 umgeleitet.
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Buslinien werden umgeleitet
Die Linie 61 fährt planmäßig von Löbtau kommend nach Weißig. Fahrten zum Fernsehturm (und weiter nach Pillnitz) werden durch die Ersatzlinie 963 übernommen. Von Bühlau kommend warten die Busse der 963 an der Haltestelle "Birkenstraße" auf den Anschluss zum Gegenbus, der den Umstieg zum Fernsehturm ermöglicht.
Linie 63 verkehrt normal bis zum Körnerplatz und endet in Loschwitz an der Calberlastraße. Ab dort fährt bis zur Haltestelle "Josef-Herrmann-Straße" ein Ersatzbus der Linie E63.
Die Haltestellen "Altwachwitz" und "Moosleite" können in den sechs Wochen nicht bedient werden.
Fahrgäste, die nach Pillnitz fahren wollen, können alternativ auch die Fähren von Laubegast nach Niederpoyritz (weiter mit Buslinie 963) oder von Kleinzschachwitz direkt nach Pillnitz nutzen.
Weitere Baumaßnahmen sowie Umleitungen im Dresdner Stadtgebiet folgen.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig (2)