Busfahrer-Demo vorm Rathaus: Stadtrat entscheidet über Zukunft der DVB

Dresden - Während die Stadträte über das Millionenloch in den Kassen der Dresdner Verkehrsbetriebe und die befürchteten Kürzungen diskutieren, bläst der DVB-Betriebsrat am Donnerstag ab 15 Uhr zur Protestaktion vorm Rathaus. Auch in Bussen und Bahnen wollen Fahrer ein Zeichen setzen.