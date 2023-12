Das sind Dresdens beste Azubis: Warum Corona sie so stark gemacht hat

Mit Auszeichnung ins Berufsleben: Jakob Fischer (24, v.l.) und Rick Engelmann (25) von den DVB sowie Erik Andersch (21) und Emil Haufe (20) von der SachsenEnergie. © Thomas Türpe

Auch zwei Azubis von SachsenEnergie sind ausgezeichnet. Die Corona-Krise wirkte sich dabei positiv auf die Ausbildung aus.

Zehn Azubis begannen bei den DVB - kurz bevor alles stillstand. "Am Anfang wurde viel online und per Telefon gemacht. Aber dann sind wir als Gruppe in Wohnungen nahe unserer Schule gezogen, haben gemeinsam Hausaufgaben gemacht und gekocht", erinnert sich Nachwuchsfahrer Rick Engelmann (25), der in seiner Prüfung 98 von 100 möglichen Punkten holte.

Besser war nur sein DVB-Kollege Jakob Fischer (24, 99 Punkte), der schon als Kind Straßenbahnen aus Pappe bastelte. "Wer mit dem Lernstoff nicht zurechtkam, dem haben wir gemeinsam geholfen", so Deutschlands bester Nachwuchsfahrer.

Emil Haufe (20, Elektroniker) und Erik Andersch (21, Mechatroniker), Azubis der SachsenEnergie, schnitten als Landesbeste ab. "Als Lockdown war, mussten wir zu Hause mit Theorie beginnen. Als wir endlich mit den Händen arbeiten durften, wussten wir schon sehr viel", berichtet Erik.