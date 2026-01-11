Reparatur an Gleisen: Jetzt fahren nur noch Busse in großes Dresdner Wohngebiet

Dresden - Ab Montag müssen sich Fahrgäste der Straßenbahnlinien 2 und 7 auf Einschränkungen einstellen.

Die Linie 7 ist von Bauarbeiten betroffen. © Holm Helis

Wegen Reparaturen an Weichen und Gleisen in Gorbitz werden beide Linien zeitweise verkürzt, Busse übernehmen als Ersatzverkehr.

Die erste Bauphase läuft bis 16. Januar jeweils tagsüber, eine zweite schließt sich bis zum 19. Januar an.

Ende Januar folgt eine dritte Phase, dann ist nur noch die Linie 7 betroffen. Zwischen Wölfnitz, Gorbitz und Pennrich fahren Ersatzbusse, der Umstieg erfolgt an der Julius-Vahlteich-Straße.