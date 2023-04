Am Wochenende können Dresdner wieder historische Bahnen und Busse bestaunen

Dresden - Am Wochenende werden Fans von historischen Bahnen und Bussen wieder voll auf ihre Kosten kommen. Von jeweils 10 bis 17 Uhr zeigen das Dresdner Straßenbahnmuseum und der Verein historischer Kraftfahrzeuge in Trachenberge wieder ihre historischen Gefährte. Neben der Möglichkeit, einen Blick in die historische Museumswerkstatt zu werfen, sind auch wieder jede Menge Sonderfahrten geplant.

Im Museum auf der Trachenberger Straße 38 gibt es zahlreiche historische Fahrzeuge zu bestaunen. © Paul Hoffmann

"Für die Straßenbahn sind die beiden geschichtsträchtigen HECHT-Wagen, der rote Tatra T6A2 und die Kinderbahn Lottchen im Einsatz", so DVB-Sprecher Falk Lösch (57). "Alle halbe Stunde gehen auch die Bus-Oldies mit Fahrgästen auf Tour. Am Sonnabend wird mit dem IFA H6B und dem Ikarus 66 gefahren, am Sonntag gibt es ein besonderes Highlight."

Dann kommt der möglicherweise einzig noch erhaltene Ikarus 180 aus Chemnitz in die Landeshauptstadt. "Komplett rekonstruiert und mit einer Farbgebung, wie sie auch früher in Dresden zu sehen war, sind Fans zu mehreren Rundfahrten ins Umland eingeladen", so Lösch weiter.

Wer schon immer einmal gerne selbst am Steuer einer Bahn sitzen wollte, kann darüber hinaus den Fahrsimulator der DVB ausprobieren.

Übrigens: Dass an zwei Tagen nacheinander geöffnet ist, ist eine Neuheit. In den vergangenen Jahren verteilte das Straßenbahnmuseum seine vier Öffnungstage auf vier Samstage - auf Wunsch der Oldtimer-Fans nun auf zwei komplette Wochenenden. Ein weiteres Mal möchte man 2023 im Herbst öffnen.