DVB in der Silvesternacht mit anderem Fahrplan
Dresden - In der Silvesternacht sind in Dresden deutlich mehr Bahnen und Busse unterwegs, weil viele Menschen feiern gehen.
Wegen Sperrungen am Theaterplatz und an der Augustusbrücke fahren die Straßenbahnen 3, 4 und 9 zwischen 22.30 und 1.30 Uhr über die Marienbrücke, die Linie 7 wird geteilt.
Rund um Mitternacht gibt es eine kurze Sicherheitspause, ab etwa 0.30 Uhr läuft der Verkehr wieder an.
Wichtige Bahnlinien wie 3, 4, 7, 9 und 11 fahren abends und nachts meist alle 10 bis 15 Minuten.
Bei den Bussen sind vor allem die Linien 61, 62 und 66 die ganze Nacht häufiger unterwegs, Tickets sollten unbedingt vorher gekauft werden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa