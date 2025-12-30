DVB in der Silvesternacht mit anderem Fahrplan

Dresden - In der Silvesternacht sind in Dresden deutlich mehr Bahnen und Busse unterwegs, weil viele Menschen feiern gehen.

Die DVB planen für Silvester deutlich mehr Fahrten ein. © Robert Michael/dpa

Wegen Sperrungen am Theaterplatz und an der Augustusbrücke fahren die Straßenbahnen 3, 4 und 9 zwischen 22.30 und 1.30 Uhr über die Marienbrücke, die Linie 7 wird geteilt.

Rund um Mitternacht gibt es eine kurze Sicherheitspause, ab etwa 0.30 Uhr läuft der Verkehr wieder an.



