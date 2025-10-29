DVB kündigen an: Augustusbrücke voll gesperrt - aus diesem Grund
Dresden - Vollsperrung auf der Augustusbrücke: Am Sonntag steht die wichtige Elbquerung für Straßenbahnen nicht zur Verfügung.
Grund dafür sind Arbeiten an der Fahrleitungsanlage, wie die DVB mitteilten. So müssten rund 220 Meter neuer Fahrdraht in stadtauswärtiger Fahrtrichtung zwischen Schloßplatz und Neustädter Markt montiert werden.
"Der Kupferdraht ist durch eine intensive Nutzung nun verschlissen und wird getauscht", erklärt DVB-Sprecher Falk Lösch (60).
Infolge des vergangenen Winters hätten Eispanzer auf der Leitung zusätzlich dafür gesorgt, dass im Kontakt mit Stromabnehmern sogenannte Brennstellen entstanden seien. "Sie schwächen auf Dauer die Fahrdrahtdicke und müssen regelmäßig beseitigt werden", so Lösch.
Dies geschehe nun am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.
Straßenbahnen mit veränderter Linienführung, Fußgänger dürfen passieren
Während der Maßnahme gelten folgende Umleitungen:
- Linie 3 erhält eine geteilte Linienführung: im Norden vom Wilden Mann über Albertplatz, Carolaplatz, Neustädter Markt und Anton-/Leipziger Straße zur Eisenbahnstraße. Im Süden von Coschütz über Hauptbahnhof und Dr.-Külz-Ring bis zur Gleisschleife an der Webergasse.
- Linie 4 wird zwischen Anton-/Leipziger Straße und Postplatz über Marienbrücke und Ostra-Allee umgeleitet.
- Linie 7 verkehrt zwischen Albertplatz und Postplatz über Bahnhof Neustadt, Marienbrücke und Ostra-Allee.
- Linie 9 fährt zwischen Anton-/Leipziger Straße und Postplatz über Marienbrücke und Ostra-Allee.
Die Kosten belaufen sich auf rund 10.000 Euro und werden aus dem Budget für die laufende Instandhaltung der Infrastruktur entnommen.
Während der Bauarbeiten können Fußgänger weiterhin die Augustusbrücke nutzen.
Titelfoto: Steffen Füssel