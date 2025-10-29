DVB kündigen an: Augustusbrücke voll gesperrt - aus diesem Grund

Dresden - Vollsperrung auf der Augustusbrücke: Am Sonntag steht die wichtige Elbquerung für Straßenbahnen nicht zur Verfügung.

Am Sonntag ist der ÖPNV im Bereich der Augustusbrücke unterbrochen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Grund dafür sind Arbeiten an der Fahrleitungsanlage, wie die DVB mitteilten. So müssten rund 220 Meter neuer Fahrdraht in stadtauswärtiger Fahrtrichtung zwischen Schloßplatz und Neustädter Markt montiert werden.

"Der Kupferdraht ist durch eine intensive Nutzung nun verschlissen und wird getauscht", erklärt DVB-Sprecher Falk Lösch (60).

Infolge des vergangenen Winters hätten Eispanzer auf der Leitung zusätzlich dafür gesorgt, dass im Kontakt mit Stromabnehmern sogenannte Brennstellen entstanden seien. "Sie schwächen auf Dauer die Fahrdrahtdicke und müssen regelmäßig beseitigt werden", so Lösch.

Dies geschehe nun am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.