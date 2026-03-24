DVB kündigen an: Buslinie 63 in Dresden fährt ab dieser Woche anders

Dresden - Eine neue Baumaßnahme steht Leubnitz-Neuostra bevor! Die Buslinie 63 muss deshalb ab Montag teilweise den gewohnten Laufweg verlassen.

Die Linie 63 ist ab Montag von Fahrplanänderungen betroffen. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Wie die DVB mitteilten, werden die Fahrzeuge in Richtung Pillnitz zwischen den Haltestellen "Münzteichweg" und "Zschertnitzer Straße" über die Wilhelm-Busch-Straße und die Zschertnitzer Straße umgeleitet.

Dabei werde die Haltestelle "Wilhelm-Busch-Straße" bedient. Der Halt an der Zschertnitzer Straße befinde sich direkt vor der Kreuzung zur Gostritzer Straße.

In der Gegenrichtung nach Löbtau gebe es keine Änderungen.