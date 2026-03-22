DVB kündigen an: Diese Buslinie fährt ab Montag anders
Dresden - Eine neue Baumaßnahme steht Leubnitz-Neuostra bevor! Die Buslinie 63 muss deshalb ab Montag teilweise den gewohnten Laufweg verlassen.
Wie die DVB mitteilten, werden die Fahrzeuge in Richtung Pillnitz zwischen den Haltestellen "Münzteichweg" und "Zschertnitzer Straße" über die Wilhelm-Busch-Straße und die Zschertnitzer Straße umgeleitet.
Dabei werde die Haltestelle "Wilhelm-Busch-Straße" bedient. Der Halt an der Zschertnitzer Straße befinde sich direkt vor der Kreuzung zur Gostritzer Straße.
In der Gegenrichtung nach Löbtau gebe es keine Änderungen.
Nach Angaben der Verkehrsbetriebe lässt SachsenEnergie Leitungsarbeiten auf der Gostritzer Straße durchführen. Über mehrere Wochen komme es daher zu Einschränkungen.
Titelfoto: Steffen Füssel