Keine Fahrten übers "Assi-Eck": Linie 13 bald anders unterwegs

Dresden - Fahrplanänderung ab Montag in Dresden ! Die Linie 13 kann wegen Bauarbeiten nicht auf dem gewohnten Laufweg verkehren - und meidet zwangsläufig das "Assi-Eck".

Die Linie 13 fährt ab Montag bis Freitagfrüh nicht übers "Assi-Eck". (Archivbild) © Thomas Türpe

Wie die DVB mitteilten, werden die Straßenbahnen bis Freitagfrüh, 3 Uhr, zwischen Bautzner/Rothenburger Straße und Liststraße in beiden Richtungen über den Albertplatz und den Bahnhof Neustadt umgeleitet.

Zwischen Liststraße und Alaunplatz würden Busse (EV13) rollen. "Die Haltestelle 'Görlitzer Straße' wird während der Bauzeit nicht bedient", heißt es.

Grund für die Einschränkungen seien Reparaturen am Gleis im Bereich der Fritz-Reuter-Straße, dem Bischofsweg und der Görlitzer Straße. So müssten etwa verschlissene Weichenzungen getauscht und Schienenbrüche geschweißt werden. Auch sei es notwendig, Asphaltaufwölbungen im Gleisbereich zwischen Einmündung Dammweg und Schönbrunnstraße zu entfernen.

"Autofahrer können an allen Baustellen vorbeifahren. Lediglich die Einmündung Schönbrunnstraße wird gesperrt", lassen die Verkehrsbetriebe wissen. Teils müsse mit Fahrbahneinengungen mittels Baken gerechnet werden.