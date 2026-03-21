Günstiger Diesel knapp! DVB stoppen Spritverkauf an Fremde

Dresden - Die Kraftstoffkrise hat einen Run auf die Tankstellen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ausgelöst. Um sicherzugehen, dass die Tanks für die DVB-Fahrzeugflotte immer voll sind, haben die Verkehrsbetriebe nun die Abgabe an Private eingestellt.

Etwa vier Millionen Liter Diesel verbraucht die Dieselflotte der Verkehrsbetriebe im Jahr. © Thomas Türpe

An den Tankstellen der DVB als Privatmann oder -frau tanken? Möglich macht das ein Chip, den man sich an den Schlüsselbund hängen kann, ähnlich dem Kunststoffchip, mit dem man im Supermarkt einen Einkaufswagen von der Wagenschlange löst.

Tanken kann dort allerdings nur, wer vorher seine Daten hinterlegt hat, heißt es auf TAG24-Anfrage.

Der Vorteil: billiger tanken! Enorm war der Preisvorteil aber nie. "Das bewegte sich allenfalls im niedrigen Cent-Bereich", sagt DVB-Sprecher Falk Lösch (60).

Jetzt haben die DVB das Angebot allerdings gestoppt. "Wenn wegen der Preisentwicklung Fremdkunden in Größenordnungen bei uns tanken, reichen auch die größten Tanklager nicht mehr", meint Lösch.

Eine ganze Reihe von Kunden rückte sogar mit mehreren Kanistern an. Eine Einschränkung des Linienverkehrs aufgrund fehlender Kraftstoffe drohe aktuell aber nicht, betont der Sprecher.