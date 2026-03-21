 751

Günstiger Diesel knapp! DVB stoppen Spritverkauf an Fremde

Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben die Abgabe von Benzin an Private an ihren Tankstellen vorerst eingestellt.

Von Thomas Staudt

Dresden - Die Kraftstoffkrise hat einen Run auf die Tankstellen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ausgelöst. Um sicherzugehen, dass die Tanks für die DVB-Fahrzeugflotte immer voll sind, haben die Verkehrsbetriebe nun die Abgabe an Private eingestellt.

Etwa vier Millionen Liter Diesel verbraucht die Dieselflotte der Verkehrsbetriebe im Jahr.
Etwa vier Millionen Liter Diesel verbraucht die Dieselflotte der Verkehrsbetriebe im Jahr.  © Thomas Türpe

An den Tankstellen der DVB als Privatmann oder -frau tanken? Möglich macht das ein Chip, den man sich an den Schlüsselbund hängen kann, ähnlich dem Kunststoffchip, mit dem man im Supermarkt einen Einkaufswagen von der Wagenschlange löst.

Tanken kann dort allerdings nur, wer vorher seine Daten hinterlegt hat, heißt es auf TAG24-Anfrage.

Der Vorteil: billiger tanken! Enorm war der Preisvorteil aber nie. "Das bewegte sich allenfalls im niedrigen Cent-Bereich", sagt DVB-Sprecher Falk Lösch (60).

Alle Bahnen stehen still: Warum die Fahrer in Dresden heute streiken
DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe Alle Bahnen stehen still: Warum die Fahrer in Dresden heute streiken

Jetzt haben die DVB das Angebot allerdings gestoppt. "Wenn wegen der Preisentwicklung Fremdkunden in Größenordnungen bei uns tanken, reichen auch die größten Tanklager nicht mehr", meint Lösch.

Eine ganze Reihe von Kunden rückte sogar mit mehreren Kanistern an. Eine Einschränkung des Linienverkehrs aufgrund fehlender Kraftstoffe drohe aktuell aber nicht, betont der Sprecher.

In den vergangenen beiden Wochen sind die Kraftstoffpreise wegen des Iran-Kriegs explodiert.
In den vergangenen beiden Wochen sind die Kraftstoffpreise wegen des Iran-Kriegs explodiert.  © Steffen Füssel
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
150 Busse haben die DVB in Dresden im Einsatz, 130 davon fahren mit Diesel.
150 Busse haben die DVB in Dresden im Einsatz, 130 davon fahren mit Diesel.  © Steffen Füssel
Eine von zwei DVB-Tankstellen in Dresden, an denen bislang auch Privatleute zapfen konnten.
Eine von zwei DVB-Tankstellen in Dresden, an denen bislang auch Privatleute zapfen konnten.  © DVB
"Fremdkunden in Größenordnungen" - mit dem Preisanstieg bei Kraftstoffen setzte ein regelrechter Run auf die DVB-Tankstellen ein.
"Fremdkunden in Größenordnungen" - mit dem Preisanstieg bei Kraftstoffen setzte ein regelrechter Run auf die DVB-Tankstellen ein.  © DPA

DVB-Service bislang vor allem von Fuhrunternehmen genutzt

"Wir sind keine öffentliche Tankstelle", sagt DVB-Sprecher Falk Lösch (60).
"Wir sind keine öffentliche Tankstelle", sagt DVB-Sprecher Falk Lösch (60).  © Steffen Füssel

Rund 150 DVB-Busse sind in Dresden Teil des ÖPNV. Nur 20 davon fahren elektrisch.

2024 verbrauchte die DVB-Dieselflotte rund vier Millionen Liter Diesel. Zusätzlich Sprit an den beiden Tankstellen, an denen sonst vor allem die Busse der Verkehrsgesellschaft andocken, auch an Privatpersonen abzugeben, war für die DVB bisher einfach ein zusätzlicher Service wie andere auch.

Genutzt haben ihn vor allem Fuhrunternehmen, wie Taxifahrer oder Busunternehmer, die im Auftrag größerer Gesellschaften wie Flixbus unterwegs sind. "Aber wir sind keine öffentliche Tankstelle", meint Lösch.

DVB kündigen an: So lange stehen Dresdner Bergbahnen still
DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe DVB kündigen an: So lange stehen Dresdner Bergbahnen still

Sie müssen nun woanders ihre Tanks füllen. Wenn die Krise vorbei ist, werde man schauen, ob der Service wiederaufgenommen werden kann, so der Sprecher.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel (2), DVB

Mehr zum Thema DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe: