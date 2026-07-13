DVB kündigen an: Diese Linie fährt wegen Gleis-Reparatur anders

Dresden - Fahrplanänderung für die Linie 2! Wegen Reparaturarbeiten müssen die Bahnen umgeleitet werden.

Eine Gleisreparatur macht eine Umleitung der Linie 2 erforderlich. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie die DVB mitteilten, ist der Abschnitt zwischen Löbtauer Straße und Cotta am Dienstag und Mittwoch jeweils von 8 bis 15 Uhr betroffen.

Die Wagen verkehren dann in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Cottaer Straße und Pennricher Straße über die Haltestellen Wernerstraße – Tharandter Straße – Conertplatz, so die Ankündigung.

Die Haltestellen Semmelweisstraße und Burgkstraße entfallen.

Währenddessen würden kleinere Reparaturen am Straßenbahngleis auf der Cottaer Straße und im Bogen zur Fröbelstraße erfolgen. "Diese werden von den Technikern der Dresdner Verkehrsbetriebe in Eigenleistung durchgeführt", heißt es.