"Glücklichster Straßenbahnfahrer": Diese Haltestelle lässt Dresdens Tramfluencer sentimental werden

Dresden - So bewegend kann Arbeit sein: Dresdens Tramfluencer Maik Zeuge (47) führte der Dienst am Sonntag zu einer Haltestelle, die ihn sentimental werden ließ.

Straßenbahnfahrer Maik Zeuge (47) meldete sich am Sonntag von der Haltestelle "Hellerau Kiefernweg". Mit ihr verbindet er Kindheitserinnerungen. © Screenshot/Instagram/maik.zeuge

"Ich bin gerade für mich an einem der schönsten Endpunkte, die wir hier im Dresdner Streckennetz haben und das ist der Endpunkt Hellerau der Linie 8", sagte der DVB-Mitarbeiter in einem Video auf Facebook und Instagram.

Er verbinde diesen Ort mit einem ganz besonderen Kindheitserlebnis. "Und zwar hat mich meine Ur-Omi hier immer abgeholt, wenn ich am Platz der Einheit eingestiegen bin. Das ist heute der Albertplatz", erzählt der gebürtige Dresdner seinen Followern.

Wenn er die Haltestelle anfahre, erinnere er sich gerne an diese Momente zurück. "Das ist einfach immer wieder faszinierend", beschreibt Zeuge sein Empfinden.

Voller Freunde ergänzt er mit einem Schwenk zu seinem Fahrzeug: "Heute bin ich irgendwie der glücklichste Straßenbahnfahrer, den es gibt."