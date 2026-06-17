DVB kündigen an: Diese Linien fahren ab morgen anders

Dresden - Neue Fahrplanänderungen angekündigt! Ab Donnerstag fahren zwei Straßenbahnlinien in Dresden vorübergehend anders.

Die Linien 12 und 7 steuern rund eine Woche lang nicht die Rosenstraße und Florastraße an. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Wie die DVB mitteilten, finden Gleisbauarbeiten auf der Freiberger Straße statt. Betroffen ist ein circa 77 Meter langer Abschnitt zwischen Hirschfelder Straße und Rosenstraße.

Bis zum 26. Juni (Freitag), 3 Uhr, können deshalb dort keine Straßenbahnen rollen.

Die Linie 7 fährt tagsüber zwischen S-Bahnhof Freiberger Straße und Tharandter Straße über Bahnhof Mitte und Cottaer Straße. Im Nachtverkehr wird die Linie zusätzlich über die Schweriner Straße geführt.

Die Linie 12 fährt in beide Richtungen zwischen Postplatz und Tharandter Straße abweichend über Schweriner Straße, Bahnhof Mitte und Cottaer Straße.

Für den ausfallenden Abschnitt wird ein Ersatzverkehr (EV) eingerichtet. Dieser verkehrt zwischen Postplatz, S-Bahnhof Freiberger Straße und Rosenstraße - montags bis freitags von 5 bis 21 Uhr, samstags von 8 bis 21 Uhr sowie sonntags von 9 bis 21 Uhr. Der Umstieg zwischen Tram und EV erfolgt für die Linie 7 am Postplatz sowie dem S-Bahnhof Freiberger Straße, für die Linie 12 am Postplatz.