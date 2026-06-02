Gefahrenbereich entschärft: Einsatz mit schwerem Gerät am Postplatz

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Wegen einer beschädigten Glasscheibe konnte am Postplatz ein kleiner Teil eines Bahnsteigs nicht genutzt werden. Nun haben Arbeiter die Gefahr beseitigt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Rund einen Monat lang konnte am Postplatz in Dresden gegenüber vom DVB-Kundenzentrum ein kleiner Teil des Bahnsteigs nicht genutzt werden. Grund dafür war eine beschädigte Glasscheibe des Haltestellendachs. Nun haben Arbeiter die Gefahr mit schwerem Gerät beseitigt.

Die defekte Glasscheibe wurde auf eine Hilfskonstruktion gelegt. Arbeiter mussten dafür auf Leitern balancieren und teils sogar auf das Dach klettern.
Die defekte Glasscheibe wurde auf eine Hilfskonstruktion gelegt. Arbeiter mussten dafür auf Leitern balancieren und teils sogar auf das Dach klettern.  © TAG24

Während eines mehrstündigen Einsatzes wurde das beschädigte Element am Montagabend gelöst und mithilfe eines Ladekrans sowie einer Hilfskonstruktion zu Boden befördert.

Anschließend konnte die Verladung auf einen Transporter erfolgen.

Sicherungsposten sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Zugleich war die Wilsdruffer Straße ab dem Altmarkt in Richtung Annenhöfe dicht. Straßenbahnen hingegen konnten uneingeschränkt rollen.

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Wann die neue Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas eingebaut wird, ist noch unklar. "Dies hängt davon ab, wie schnell der Hersteller liefern kann. Wir hoffen, dass der Austausch bis zu den Sommerferien abgeschlossen ist", sagt DVB-Sprecher Falk Lösch (61) auf TAG24-Nachfrage.

Da der Verursacher nicht bekannt sei, wolle man Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstatten. Glücklicherweise liege die Anzahl der bisher zu ersetzenden Scheiben am Postplatz seit der Inbetriebnahme 2006 im "niedrigen, einstelligen Bereich", so Lösch.

Mithilfe des Ladekrans konnte das Sicherheitsglas aufgerichtet werden. Dabei zeigte sich der Schaden.
Mithilfe des Ladekrans konnte das Sicherheitsglas aufgerichtet werden. Dabei zeigte sich der Schaden.  © TAG24
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Kurz nach 22.15 Uhr konnte der Abtransport der beschädigten Scheibe stattfinden.
Kurz nach 22.15 Uhr konnte der Abtransport der beschädigten Scheibe stattfinden.  © TAG24
Die Wilsdruffer Straße war ab dem Altmarkt bis zum Postplatz zeitweise gesperrt.
Die Wilsdruffer Straße war ab dem Altmarkt bis zum Postplatz zeitweise gesperrt.  © TAG24

Die Zentralhaltestelle besticht durch ihre großflächige Überdachung mit insgesamt 164 Scheiben. Besonders markant ist der "Schmetterling" mit Pylon im Bereich der Gleiskreuzung.

Titelfoto: TAG24

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