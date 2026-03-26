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DVB rüsten auf: Neue Elektrobusse dank Finanzspritze

Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben dank einer Finanzspritze des Freistaates Sachsen 18 neue Elektrobusse bestellen können.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) rüsten auf: Mit der Bestellung von insgesamt 18 neuen Elektrobussen wächst der E-Busfuhrpark auf 38 Fahrzeuge an. Möglich macht's eine zusätzliche Finanzspritze des Freistaats.

DVB rüsten auf: Bald rollen 18 neue E-Busse durch die Stadt.
DVB rüsten auf: Bald rollen 18 neue E-Busse durch die Stadt.  © Ove Landgraf

Die neuen Fahrzeuge mitgerechnet, rollt gut ein Viertel der Busflotte in Dresden elektrisch. Die Anschaffung der modernen Gelenk-Elektrobusse wird gefördert, ein Bescheid liegt schon seit vergangenem Sommer vor.

"Aufgrund des strikten Sparkurses der DVB konnten bisher nur gut 3,5 Millionen Euro Eigenmittel aufgebracht werden", erklärt DVB-Sprecher Falk Lösch (60). "Das entspricht den Kosten für sechs Busse, die nach europaweiter Ausschreibung schon bestellt wurden."

Nach Gesprächen mit der Stadt und dem Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung stellte der Freistaat nun zusätzliche Mittel zur Verfügung. "Diese Auszahlung versetzt die DVB in die Lage, zwölf weitere Elektrobusse zu bestellen", so Lösch.

Verkehrsministerin Regina Kraushaar (61, CDU).
Verkehrsministerin Regina Kraushaar (61, CDU).  © Steffen Füssel
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Damit trage der Freistaat dazu bei, dass der Umstieg auf saubere, klimafreundliche Busse im Nahverkehr Schritt für Schritt gelingt, sagt Verkehrsministerin Regina Kraushaar (61, CDU).

Die neuen E-Busse (Auslieferung ab Jahresende) ersetzen alte Diesel-Busse, die aufgrund des Alters oder einer Laufleistung von über einer Million Kilometer laut DVB dringend ausgemustert werden müssen.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Ove Landgraf

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