DVB-Servicepunkte machen dicht! Das ist der Grund

Dresden - Wer ab Montag ein Kundenzentrum der Dresdner Verkehrsbetriebe ( DVB ) aufsucht, wird teilweise vor verschlossenen Türen stehen. Zwei Servicepunkte in der Dresdner City sind ab diesem Tag erst einmal dicht. Wenig später folgt dann der nächste Standort.

Auch das Kundenzentrum an der Prager Straße in Dresden wird nach dem 18. Oktober vorübergehend geschlossen. (Archivbild) © privat

Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, müssen die Service-Stellen am Dresdner Hauptbahnhof und an der Prager Straße vorübergehend schließen.

Auch das Kundenzentrum am Postplatz ist nur noch bis zum 18. Oktober geöffnet. Anschließend steht der Standort den Kunden bis Anfang November nicht mehr zur Verfügung.

Grund für die Schließungen ist eine Umstellung der Vertriebshintergrundsoftware und die Schulung der Mitarbeiter. "Nach 22 Jahren muss die Verwaltung der Kundendaten auf den neuesten Stand gebracht werden", erklärt DVB-Sprecher Christian Schmidt.

Der Abo-Online-Bereich erhält im Zuge der Umstellung weitere Funktionen für die Kunden: Nutzer können in Echtzeit und vor allem jederzeit ihre Abos verwalten.